Байден може дозволити бити американською зброєю по РФ: які будуть обмеження, — WP

У Вашингтоні стурбовані ситуацією на фронті, тому адміністрація Джо Байдена допускає можливість зняття деяких окремих обмежень для ударів України по РФ.

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США планують запровадити низку заходів, щоб призупинити просування ЗС РФ на війні проти України. Одним з цих заходів може стати скасування заборони Україні бити по російській території західною зброєю. Про можливість змін позиції президента США Джо Байдена написав колумніст Давид Ігнатій видання The Washington Post.

Давид Ігнатій, який висвітлює російсько-українську війну та політику США, розповів про два напрямки, у яких будуть діяти американці. За його словами, планують вплинути на Китай, з одного боку, і скасувати обмеження на американську зброю, з іншого боку. Вказується, що Джо Байден готує "нові жорсткі контрзаходи". Однак рішення буде стосуватись не усієї зброї — дозволять бити засобами "малого радіусу дії" (про що саме ідеться, не вказано).

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"[Планують — ред.] покарання Китаю за постачання ключових технологій Москві та скасування обмежень на використання Україною американської зброї", — написав колумніст.

У статті вказується, що раніше Байден був прихильником "вивіреної політики". Натомість зараз проглядається можливість зміни такої політики у напрямку "ескалації". Також колумніст пояснив, що вплинуло на позицію Білого Дому — поганий розвиток подій для України.

"Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, свідчить про зростаючу стурбованість адміністрації щодо вразливості України на полі бою", — ідеться на WP.

Західна зброя - до яких територій РФ можуть дістати ракети Фото: Bild

Зазначимо, офіційно Вашингтон не повідомляв про скасування заборони бити американською зброєю по території РФ. Натомість державний секретар Ентоні Блінкен і під час недавнього візиту до Києва, і під час виступу у Конгресі, наполягав, що це рішення не скасують. Втім у західних ЗМІ повідомляли, що політик неофіційно переконаний, що певні послаблення можливі.

Також з'явились заяви кількох європейських політиків щодо використання зброї Україною. Наприклад, у Швеції повідомили, що дозволяють використовувати зброю швецького виробництва для ударів по території РФ. Аналогічне повідомлення оприлюднили у Польщі: про це сказав заступник міністра оборони Цезари Томчик, ідеться на порталі Polskie Radio.

Нагадуємо, 28 травня президент Франції Емманюель Макрон під час виступу показав карту бойових дій в Україні і пояснив, що ЗСУ можна було б дозволити знешкоджувати виключно ті об'єкти, які стріляють по українцях. Раніше у медіа писали про появу французьких інструкторів, які мали навчати бійців Сил оборони. Водночас стало відомо, що Джо Байден не візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня: Фокус розповів, яка причина такого рішення Вашингтона.