Атаки РФ на Харків: військовий ЗСУ назвав основну перешкоду для знищення пускових установок ворога

Командир батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко стверджує, що Сили оборони знають місце розташування цих установок та мають засоби для їх знищення.

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Українські захисники здатні своїми ударами знищити установки ЗС РФ, якими окупанти нещадно обстрілюють Харків. Однак головна проблема полягає в чинній забороні партнерів Києва, зокрема США, атакувати російську територію цілою низкою вогневих засобів. Про це в інтерв’ю ТСН заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко.

"Таким чином у нас немає можливості знищувати противника в районах його зосередження, де він концентрує легкоброньовану і броньовану техніку, деякі артилерійські засоби і, що основне, це засоби протиповітряної оборони та системи С-300, С-400, якими щоденно руйнує Харків. Іншими словами, Сили оборони знають, де вони стоять, ми можемо їх знищити. У нас є чим знищити, проте діє заборона на застосування цих засобів", — пояснив він.

Водночас Юрій Федоренко додав, що українські дипломати продовжують активно працювати над вирішенням цього питання.

"Я думаю, що 3–4 тижні, і ми досягнемо того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати по російській території, — резюмував військовий.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що, за даними американського видання Politico, українське політичне керівництво активно переконує США у доцільності скасування заборони на удари американською зброєю по цілях на території Росії.

Водночас 22 травня глава американського Держдепу Ентоні Блінкен заявив, що Україна буде самостійно ухвалювати рішення щодо ударів по території РФ. Проте зараз американський уряд не дає дозволу на такі удари, завдані отриманою від США зброєю.