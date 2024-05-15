Київ просить Вашингтон скасувати заборону на удари американською зброєю по цілям в РФ, — Politico

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що ключова проблема зараз — це політика Білого дому, спрямована на обмеження можливостей ЗСУ завдавати ударів по військових об'єктах ворога усередині Росії.

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Українське політичне керівництво знову намагається переконати Сполучені Штати скасувати заборону на використання американської зброї для завдання ударів на території РФ. Про це йде мова у матеріалі видання Politico.

Відомо, що впродовж цього тижня українські депутати перебувають у Вашингтоні з метою заручитися допомогою членів Конгресу для вирішення цього питання, яке, як вони стверджують, обмежує військові дії України, оскільки Київ намагається завдати удару по російських військових складах, які знаходяться за кордоном.

Відправляючи Україні далекобійне озброєння, в адміністрації глави Білого дому Джо Байдена заявили, що її не можна використовувати для завдання ударів усередині російської території.

"Основна проблема зараз — це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії", — сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це обмеження дуже добре відомо Росії, вона розмістила на кордоні принаймні 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, поставлених США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України.

За даними двох американських чиновників, політика адміністрації Байдена залишається незмінною.

"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", — сказав один із чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.

24 квітня стало відомо, що Україна таємно отримала від Сполучених Штатів далекобійні ракети ATACMS. За даними агентства Reuters, на такий крок Вашингтон надихнуло постачання до Росії ракет з Північної Кореї.

Крім того, у Повітряних силах попереджали про можливість посилення Росією ракетних атак через очікуване надходження найближчим часом військової допомоги.