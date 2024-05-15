Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что ключевая проблема сейчас — это политика Белого дома, направленная на ограничение возможностей ВСУ наносить удары по военным объектам врага внутри России.

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Украинское политическое руководство снова пытается убедить Соединенные Штаты отменить запрет на использование американского оружия для нанесения ударов на территории РФ. Об этом идет речь в материале издания Politico.

Известно, что в течение этой недели украинские депутаты находятся в Вашингтоне с целью заручиться помощью членов Конгресса для решения этого вопроса, который, как они утверждают, ограничивает военные действия Украины, поскольку Киев пытается нанести удар по российским военным складам, которые находятся за рубежом.

Отправляя Украине дальнобойное вооружение, в администрации главы Белого дома Джо Байдена заявили, что его нельзя использовать для нанесения ударов внутри российской территории.

"Основная проблема сейчас — это политика Белого дома, направленная на ограничение наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России", — сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом ограничении очень хорошо известно России, она разместила на границе по крайней мере 30 тысяч военнослужащих и техники, не опасаясь удара дальнобойных тактических ракетных комплексов, поставленных США, которые Украина с разрушительным эффектом использовала против российских войск на территории Украины.

По данным двух американских чиновников, политика администрации Байдена остается неизменной.

"Помощь предоставляется для обороны, а не для наступательных операций на российской территории", — сказал один из чиновников, получивший анонимность для обсуждения деликатных вопросов.

24 апреля стало известно, что Украина тайно получила от Соединенных Штатов дальнобойные ракеты ATACMS. По данным агентства Reuters, на такой шаг Вашингтон вдохновила поставка в Россию ракет из Северной Кореи.

Кроме того, в Воздушных силах предупреждали о возможности усиления Россией ракетных атак из-за ожидаемого поступления в ближайшее время военной помощи.