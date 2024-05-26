Атаки РФ на Харьков: военный ВСУ назвал основное препятствие для уничтожения пусковых установок врага

Командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко утверждает, что Силы обороны знают местоположение этих установок и имеют средства для их уничтожения.

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Украинские защитник способны своими ударами уничтожить установки ВС РФ, которыми оккупанты беспощадно обстреливают Харьков. Однако главная проблема заключается в существующем запрете партнеров Киева, в том числе США, атаковать российскую территорию целым рядом огневых средств. Об этом в интервью ТСН заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр ВСУ Юрий Федоренко.

"Таким образом у нас нет возможности уничтожать противника в районах его сосредоточения, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, некоторые артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушает Харьков. Другими словами, Силы обороны знают, где они стоят, мы можем их уничтожить. У нас есть чем уничтожить, однако действует запрет на применение этих средств", — пояснил он.

В то же время Юрий Федоренко добавил, что украинские дипломаты продолжают активно работать над решением данного вопроса.

"Я думаю, что 3-4 недели, и мы достигнем того, что эти огневые средства дадут возможность применить по российской территории, — резюмировал военный.

Напомним, 15 мая стало известно, что, по данным американского издания Politico, украинское политическое руководство активно убеждает США в целесообразности отмены запрета на удары американским оружием по целям на территории России.

В то же время 22 мая глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Украина будет самостоятельно принимать решение относительно ударов по территории РФ. Однако сейчас американское правительство не дает разрешения на такие удары, нанесенные полученным от США оружием.