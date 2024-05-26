Швеція дозволила використовувати свою зброю для ударів по РФ

Шведський міністр оборони заявив, що Україна має право себе захищати. Швеція передала Україні низку озброєнь, а також артилерійські установки, які можуть бити на 60 км.

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Швеція дала дозвіл українським військовим бити по території Росії тією зброєю, яку передавала. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон виданню Hallandsposten.

Посадовець зазначив, що Україна є "об’єктом неспровокованої й незаконної агресивної війни з боку Росії". І має право себе захищати за допомогою "воєнних дій, спрямованих проти території супротивника, якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни".

"Швеція підтримує міжнародне право та право України на самозахист", — зазначив Пол Йонсон.

Яку зброю Україна отримала від Швеції

Допомога Україні від Швеції Фото: Försvarsmakten

Офіційний Стокгольм передав Україні низку озброєнь з початку повномасштабної війни з РФ:

бойові машини піхоти CV90;

танки Strv 122;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

переносні зенітно-ракетні комплекси Robot 70;

самохідні артилерійські установки Archer. Вони можуть уразити цілі на відстані 30 км звичайним снарядом, 40 км — із ракетним двигуном та 60 км — керованим снарядом Excalibur.

За даними низки ЗМІ, в адміністрації США продовжуються дискусії про те, щоб дозволити українцям певною мірою використати американську зброю проти цілей на території Росії.

Україна вже має дозвіл бити по Росії зброєю, яку отримала від Литви, Фінляндії, Чехії та Великої Британії.

Однак німецький канцлер Олаф Шольц наразі не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні. Шольц відкинув заклики до використання поставленої в Україну зброї по території Російської Федерації.

Він пояснив, що мета його політики щодо України — це "запобігання переростанню конфлікту у велику війну". І зауважив після свого спічу, що Німеччина є "найбільшим прихильником України в Європі". А Берлін намагається знайти дипломатичні шляхи, які врегулювали б війну, а також активно працює над вирішенням низки питань, серед яких захист Запорізької атомної електростанції, експорт зерна та обмін полоненими.

Нагадаємо, 24 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Альянс дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях у Росії. Він вважає, що прийшов час, коли союзники мають подумати над тим, чи варто їм зняти деякі обмеження, які були накладені на використання зброї, яка постачається в Україну.