Уникнути "великої війни": Шольц проти використання західної зброї для ударів по РФ, — ЗМІ

Політик заявив, що буде дотримуватися своїх попередніх критеріїв у питанні постачання зброї Києву і наголосив на тому, що його країна є "найбільшим прихильником України в Європі".

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Німецький канцлер Олаф Шольц наразі не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні. Про це він сказав на публічному заході в Берліні, який відбувся у неділю, 26 травня. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Шольц відкинув заклики до використання поставленої в Україну зброї по території Російської Федерації. Політик наголосив, що існують "чіткі правила, які були узгоджені з Україною і які працюють" щодо поставок німецької зброї.

"Принаймні, це моя позиція", — сказав канцлер ФРН.

Він пояснив, що мета його політики щодо України — це "запобігання переростанню конфлікту у велику війну". Він зауважив, що досі Німеччина ставила питання постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде така зброя використана по російській території.

Шольц додав, що Німеччина є "найбільшим прихильником України в Європі". А Берлін намагається знайти дипломатичні шляхи, які врегулювали б війну, а також активно працює над вирішенням низки питань, серед яких захист Запорізької атомної електростанції, експорт зерна та обмін полоненими.

Водночас, за його твердженнями, Німеччина намагається знайти дипломатичні шляхи врегулювання війни, активно працюючи над вирішенням таких питань, як захист Запорізької атомної електростанції, експорт зерна та обмін полоненими.

Експерт з питань зовнішньої політики від німецької партії "Зелених" Антон Хофрайтер повідомив, що у парламенті звернулися до Шольца, аби Берлін дозволив Києву бити по території Росії західною зброєю. Адже у такому разі "йдеться про захист українського населення".

Нагадаємо, 24 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Альянс дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях у Росії. Він вважає, що прийшов час, коли союзники мають подумати над тим, чи варто їм зняти деякі обмеження, які були накладені на використання зброї, яка постачається Україні.

На заяву Столтенберга відреагував віцепрем'єр-міністр Італії і лідер "Ліга" Маттео Сальвіні. Він заявив, що Італія "хоче миру, а не передпокою третьої світової війни".