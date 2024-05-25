Пропозиція Столтенберга бити зброєю США по РФ: що про це думають італійські політики

Представники італійського політикуму категорично проти дозволу нанесення ударів по російській території. Вони вважають, що це може спровокувати початок Третьої світової війни.

Related video

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Сполучені Штати дозволити Україні бити американською зброєю по території Росії. Однак італійські політики розкритикували заяви глави Північноатлантичного альянсу, пише Ansa.

За словами віце-прем'єра, лідера правоконсервативної партії Ліга Маттео Сальвіні, було правильно допомагати Україні у військовому плані, водночас не може бути й мови про зняття заборони завдавати ударів по військових об'єктах у Росії.

"Ми хочемо миру, а не передодня Третьої світової війни", — заявив політик, додавши, що він також проти відправки італійських солдатів в Україну.

Маттео Сальвіні Фото: Adnkronos

Його однопартієць, лідер Ліги в Сенаті Массіміліано зауважив, що в Брюсселі говорять про мирний саміт, проте "думають про війну".

"Для України пріоритетом має бути активізація дипломатичної роботи для досягнення перемир'я. Той, хто цього не розуміє, веде нас до ядерної війни і все ближче до точки неповернення", — підсумовує він.

Массіміліано Ромео

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні зазначив, що Італія є невід'ємною частиною НАТО, і кожне рішення має ухвалюватися колегіально.

Антоніо Таяні Фото: Валдис Домбровскис

Як наголосив очільник зовнішньополітичного відомства, військові інструменти, відправлені Італією, використовуються тільки всередині України. І хоча дії Росії спрямовані на війну, уряд країни завжди має працювати заради миру і зниження напруги.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Італія заборонила використовувати її зброю за межами України, оскільки офіційний Рим не перебуває у стані війни з Москвою.

Водночас ще в грудні минулого року Кабінет міністрів Італії схвалив продовження військової підтримки України на весь 2024 рік. Києву постачатимуть зброю, засоби, матеріали та обладнання для підтримки військових зусиль проти РФ і захисту цивільного населення.