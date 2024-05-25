"Їй дуже важко захистити себе": генсек НАТО розкритикував США за заборону для України бити по РФ

За словами Єнса Столтенберга, Харків, який потерпає від атак окупантів, розташований поруч із кордоном, однак Сили оборони не можуть використовувати західну зброю проти законних військових цілей на території РФ.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав США дозволити Україні бити американською зброєю по території Росії. Про це пише видання The Economist.

За словами журналістів, зазвичай генсеки НАТО не критикують головного члена Альянсу — США. Однак Столтенберг зважився на це, хоч і не прямо.

Видання пише, що Столтенберг не став уточнювати, про кого конкретно говорить, але, за словами журналістів, було ясно, що йдеться про адміністрацію президента США Джо Байдена.

"Настав час союзникам подумати, чи слід їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, переданої Україні", — сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що зараз російські війська завдають ударів по Харкову, а також намагаються наступати в Харківській області. Сам Харків розташований поруч із кордоном, однак Сили оборони не можуть використовувати західну зброю проти законних військових цілей на території РФ.

"Їй дуже важко захистити себе", — заявив він.

Крім того, він дорікнув Європейському Союзу в тому, що він не зміг передати Україні мільйон артилерійських снарядів, хоча обіцяв.

"Європейські союзники пообіцяли мільйон артилерійських снарядів. Ми не бачили нічого подібного", — сказав він.

Журналісти зазначили, що, на думку деяких аналітиків, Вашингтон намагається контролювати перебіг бойових дій в Україні від самого початку війни. Не раз американці відмовляли в постачанні зброї, яку просили українські політики, проте поступалися через кілька місяців.

Повідомляється, що Штати виправдовуються тим, що хочуть уникнути ескалації з боку Росії. Ризик ескалації визнав і Єнс Столтенберг. Завдання, за його словами, полягає в тому, щоб "не допустити, щоб ця війна перетворилася на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі".

"Ми проводимо навчання, ми забезпечуємо Україну зброєю, боєприпасами, але ми не братимемо безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях", — сказав він.

Столтенберг також заявив, що в Альянсу немає планів розміщувати війська в Україні.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що війна закінчиться швидше, якщо Україні дозволять бити по РФ західною зброєю. Він пояснив, що Україна наполягає на можливості застосовувати західне озброєння по території Росії тому, що без цього триватиме терор цивільного населення, накопичення резервів окупаційних військ, забезпечення і постачання війни.