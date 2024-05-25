"Ей очень трудно защитить себя": генсек НАТО раскритиковал США за запрет для Украины бить по РФ

По словам Йенса Столтенберга, страдающий от атак оккупантов Харьков находится рядом с границей, однако Силы обороны не могут использовать западное оружие против законных военных целей на территории РФ.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал США разрешить Украине бить американским оружием по территории России. Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, обычно генсеки НАТО не критикуют главного члена Альянса — США. Однако Столтенберг решился на это, хоть и не прямо.

Издание пишет, что Столтенберг не стал уточнять, о ком конкретно говорит, но, по словам журналистов, было ясно, что речь идет об администрации президента США Джо Байдена.

"Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданного Украине", — сказал генсек НАТО.

Он отметил, что сейчас российские войска наносят удары по Харькову, а также пытаются наступать в Харьковской области. Сам Харьков находится рядом с границей, однако Силы обороны не могут использовать западное оружие против законных военных целей на территории РФ.

"Ей очень трудно защитить себя", — заявил он.

Кроме того, он упрекнул Европейский Союз в том, что он не смог передать Украине миллион артиллерийских снарядов, хотя обещал.

"Европейские союзники пообещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не видели ничего подобного", — сказал он.

Журналисты отметили, что, по мнению некоторых аналитиков, Вашингтон пытается контролировать ход боевых действий в Украине с самого начала войны. Не раз американцы отказывали в поставках оружия, которое просили украинские политики, однако уступали через несколько месяцев.

Сообщается, что Штаты оправдываются тем, что хотят избежать эскалации со стороны России. Риск эскалации признал и Йенс Столтенберг. Задача, по его словам, состоит в том, чтобы "не допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе".

"Мы проводим обучение, мы обеспечиваем Украину оружием, боеприпасами, но мы не будем напрямую участвовать с территории НАТО в боевых действиях", — сказал он.

Столтенберг также заявил, что у Альянса нет планов размещать войска в Украине.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что война закончится быстрее, если Украине позволят бить по РФ западным оружием. Он пояснил, что Украина настаивает на возможности применять западное вооружение по территории России потому, что без этого будет продолжаться террор гражданского населения, накопление резервов оккупационных войск, обеспечение и снабжение войны.