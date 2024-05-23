Война закончится быстрее, если Украине позволят бить по РФ западным оружием, — Коваленко

Военный обозреватель также пояснил, что Украина настаивает на возможности применять западное вооружение по территории России потому, что без этого будет продолжаться террор гражданского населения, накопление резервов оккупационных войск, обеспечение и снабжение войны.

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Если международные партнеры Украины снимут запрет на применение западных образцов вооружения для ударов по России — это повлияет на ход войны и ускорит процесс ее завершения. Об этом говорится в совместном материале OBOZ.ua и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

"Создание для РОВ (российских оккупационных войск, — ред.) на их же территории невыносимых условий для продолжения и стимулирования войны против Украины в значительной степени ускорит процесс ее завершения", — говорится в тексте.

Александр Коваленко также назвал виды оружия, на применение которого Украине в первую очередь нужно получить разрешение:

артиллерия всех типов. Она необходима для проведения высокоэффективной контрбатарейной борьбы;

"Применяя артиллерийскую западную компоненту по территории России, Украина значительно смогла бы уменьшить террор приграничных областей, предотвращать вылазки и угрозы с территории РФ, а также усложнить логистику приграничной зоны с российской стороны", — отметил Коваленко.

КАБ (управляемые авиационные бомбы), которые позволят военные объекты РФ в приграничье;

"Фактически применение таких бомб — это гарантированное поражение в ближней пограничной зоне военных объектов РОВ и нарушение логистических коммуникаций для снабжения вражеских войск", — пояснил Коваленко.

оперативно-тактические средства (баллистические, крылатые, звуковые и сверхзвуковые ракеты, ATACMS, Storm Shadow и SCALP EG). Это расширило бы возможности влияния на оккупационные войска и противодействия как их военным амбициям, так и террору против гражданского населения Украины;

"Прилет чего-то баллистического с кассетной боевой частью, которая содержит несколько сотен суббоеприпасов, серьезно подорвал бы боеспособность российской стратегической авиации в вопросах ударов по жилым кварталам украинских городов", — подчеркнул Коваленко.

ПВО, что в значительной степени сократило бы использование российских фронтовых бомбардировщиков Су-34.

"Применение ПВО с российских военных воздушных объектов в воздушном пространстве РФ кардинально изменило бы расстановку сил и вероятность угроз в приграничье, а также подорвало бы логистические возможности в средней зоне оперирования авиации", — отметил Коваленко.

Военный обозреватель также пояснил, что Украина настаивает на возможности применять западное вооружение по территории России не только потому, что это вполне законно и это ее полное моральное право.

"Без этого влияния будет продолжаться террор гражданского населения, накопление резервов РОВ, обеспечение и снабжение войны, будет поддерживаться на достаточно высоком уровне система управления оккупационными войсками", — подытожил Коваленко.

Напомним, 16 мая ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что для того, чтобы остановить ВС РФ нужно построить фортификационные сооружения и заминировать территорию вокруг них.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты противовоздушной обороны и возможности уничтожать пусковые установки вблизи наших границ, где они расположены.