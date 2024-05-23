Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Война закончится быстрее, если Украине позволят бить по РФ западным оружием, — Коваленко

ВСУ
Фото: Из открытых источников | ВСУ (иллюстративное фото)

Военный обозреватель также пояснил, что Украина настаивает на возможности применять западное вооружение по территории России потому, что без этого будет продолжаться террор гражданского населения, накопление резервов оккупационных войск, обеспечение и снабжение войны.

Related video

Если международные партнеры Украины снимут запрет на применение западных образцов вооружения для ударов по России — это повлияет на ход войны и ускорит процесс ее завершения. Об этом говорится в совместном материале OBOZ.ua и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

"Создание для РОВ (российских оккупационных войск, — ред.) на их же территории невыносимых условий для продолжения и стимулирования войны против Украины в значительной степени ускорит процесс ее завершения", — говорится в тексте.

Александр Коваленко также назвал виды оружия, на применение которого Украине в первую очередь нужно получить разрешение:

  • артиллерия всех типов. Она необходима для проведения высокоэффективной контрбатарейной борьбы;

"Применяя артиллерийскую западную компоненту по территории России, Украина значительно смогла бы уменьшить террор приграничных областей, предотвращать вылазки и угрозы с территории РФ, а также усложнить логистику приграничной зоны с российской стороны", — отметил Коваленко.

  • КАБ (управляемые авиационные бомбы), которые позволят военные объекты РФ в приграничье;

"Фактически применение таких бомб — это гарантированное поражение в ближней пограничной зоне военных объектов РОВ и нарушение логистических коммуникаций для снабжения вражеских войск", — пояснил Коваленко.

  • оперативно-тактические средства (баллистические, крылатые, звуковые и сверхзвуковые ракеты, ATACMS, Storm Shadow и SCALP EG). Это расширило бы возможности влияния на оккупационные войска и противодействия как их военным амбициям, так и террору против гражданского населения Украины;

"Прилет чего-то баллистического с кассетной боевой частью, которая содержит несколько сотен суббоеприпасов, серьезно подорвал бы боеспособность российской стратегической авиации в вопросах ударов по жилым кварталам украинских городов", — подчеркнул Коваленко.

  • ПВО, что в значительной степени сократило бы использование российских фронтовых бомбардировщиков Су-34.

"Применение ПВО с российских военных воздушных объектов в воздушном пространстве РФ кардинально изменило бы расстановку сил и вероятность угроз в приграничье, а также подорвало бы логистические возможности в средней зоне оперирования авиации", — отметил Коваленко.

Военный обозреватель также пояснил, что Украина настаивает на возможности применять западное вооружение по территории России не только потому, что это вполне законно и это ее полное моральное право.

"Без этого влияния будет продолжаться террор гражданского населения, накопление резервов РОВ, обеспечение и снабжение войны, будет поддерживаться на достаточно высоком уровне система управления оккупационными войсками", — подытожил Коваленко.

Напомним, 16 мая ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что для того, чтобы остановить ВС РФ нужно построить фортификационные сооружения и заминировать территорию вокруг них.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты противовоздушной обороны и возможности уничтожать пусковые установки вблизи наших границ, где они расположены.