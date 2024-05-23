"Нужно больше решительности": после ударов по Харькову Зеленский обратился об усилении ПВО

В результате сегодняшних ракетных ударов по Харьковщине количество погибших уже составляет 6 человек. 16 человек получили ранения.

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Сегодня днем российские вооруженные силы совершили чрезвычайно жестокую ракетную атаку против Харькова и Люботина, по предварительным данным, запустив сразу 15 ракет. Об этом написал президент Украины Володомир Зеленский.

"К сожалению, есть убитые и пострадавшие", — отметил он, добавив, что экстренные службы находятся на местах попаданий. Каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь, — пообещал президент.

Глава государства отметил, что российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты противовоздушной обороны и возможности уничтожать пусковые установки вблизи наших границ, где они расположены.

"И это слабость — не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что террор должен проигрывать всюду — в любых условиях, на любом континенте, добавив, что Украина делает все, что может. Также президент поблагодарил каждого, кто помогает нашей стране, но отметил, что от лидеров мира нужно больше решимости.

Отметим, по информации городского головы Харькова Игоря Терехова, в результате атаки по городу уже пятеро погибших и девять раненых.

Глава военной облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что количество погибших составляет 6 человек. Количество раненых увеличилось до 16. По предварительным данным, враг нанес удары ракетами С-300.

Напомним, 22 мая сообщалось, что Россия накопила значительное количество ракет С-300, которыми может регулярно атаковать Украину. Экс-спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев убеждает, что приграничным городам Украины грозит наибольшая опасность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью BILD отмечал, что цель ВС РФ в Харьковской области — подойти ближе к городу, но не захватывать его, а обстреливать управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и артиллерией.