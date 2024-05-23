"Потрібно більше рішучості": після ударів по Харкову Зеленський звернувся щодо посилення ППО

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Харківщині кількість загиблих вже становить 6 осіб. 16 людей отримали поранення.

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Сьогодні вдень російські збройні сили здійснили надзвичайно жорстоку ракетну атаку проти Харкова й Люботина, за попередніми даними, запустивши одразу 15 ракет. Про це написав президент України Володомир Зеленський.

"На жаль, є вбиті та постраждалі", — зазначив він, додавши, що екстрені служби знаходяться на місцях влучань. Кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога, — пообіцяв президент.

Глава держави зазначив, що російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту протиповітряної оборони та можливості знищувати пускові установки поблизу наших кордонів, де вони розташовані.

"І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують", — підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що терор повинен програвати усюди – у будь-яких умовах, на будь-якому континенті, додавши, що Україна робить усе, що може. Також президент подякував кожному, хто допомагає нашій країні, але зауважив, що від лідерів світу потрібно більше рішучості.

Зазначимо, за інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, внаслідок атаки по місту вже пʼятеро загиблих і девʼятеро поранених.

Очільник військової облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих становить 6 осіб. Кількість поранених збільшилася до 16. За попередніми даними, ворог завдав ударів ракетами С-300.

Нагадаємо, 22 травня повідомлялося, що Росія накопичила значну кількість ракет С-300, якими може регулярно атакувати Україну. Ексспікер Генштабу та військовий експерт Владислав Селезньов переконує, що прикордонним містам України загрожує найбільша небезпека.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю BILD зазначав, що мета ЗС РФ у Харківській області — підійти ближче до міста, але не захоплювати його, а обстрілювати керованими авіабомбами, балістичними ракетами та артилерією.