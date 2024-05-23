Війна закінчиться швидше, якщо Україні дозволять бити по РФ західною зброєю, — Коваленко

Військовий оглядач також пояснив, що Україна наполягає на можливості застосовувати західне озброєння по території Росії тому, що без цього триватиме терор цивільного населення, накопичення резервів окупаційних військ, забезпечення та постачання війни.

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Якщо міжнародні партнери України знімуть заборону на застосування західних зразків озброєння для ударів по Росії — це вплине на перебіг війни та прискорить процес її завершення. Про це йдеться у спільному матеріалі OBOZ.ua та військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко.

"Створення для РОВ (російських окупаційних військ, — ред.) на їхній же території нестерпних умов для продовження та стимулювання війни проти України значною мірою прискорить процес її завершення", — йдеться у тексті.

Олександр Коваленко також назвав види зброї, на застосування якої Україні насамперед потрібно отримати дозвіл:

артилерія усіх типів. Вона необхідна для проведення високоефективної контрбатарейної боротьби;

"Застосовуючи артилерійську західну компоненту по території Росії, Україна значно змогла б зменшити терор прикордонних областей, запобігати вилазкам і загрозам з території РФ, а також ускладнити логістику прикордонної зони з російського боку", — зазначив Коваленко.

КАБ (керовані авіаційні бомби), які дозволять військові об'єкти РФ у прикордонні;

"Фактично застосування таких бомб – це гарантоване ураження у ближній прикордонній зоні військових об'єктів РОВ та порушення логістичних комунікацій для постачання ворожих військ", — пояснив Коваленко.

оперативно-тактичні засоби (балістичні, крилаті, звукові та надзвукові ракети, ATACMS, Storm Shadow та SCALP EG). Це розширило б можливості впливу на окупаційні війська та протидії як їхнім військовим амбіціям, так і терору проти цивільного населення України;

"Приліт чогось балістичного з касетною бойовою частиною, яка містить кілька сотень суббоєприпасів, серйозно підірвав би боєздатність російської стратегічної авіації в питаннях ударів по житлових кварталах українських міст", — наголосив Коваленко.

ППО, що значною мірою скоротило б використання російських фронтових бомбардувальників Су-34.

"Застосування ППО з російських військових повітряних об'єктів у повітряному просторі РФ кардинально змінило б розстановку сил і ймовірність загроз у прикордонні, а також підірвало б логістичні можливості в середній зоні оперування авіації", — зазначив Коваленко.

Військовий оглядач також пояснив, що Україна наполягає на можливості застосовувати західне озброєння по території Росії не тільки тому, що це цілком законно і це її повне моральне право.

"Без цього впливу триватиме терор цивільного населення, накопичення резервів РОВ, забезпечення та постачання війни, підтримуватиметься на досить високому рівні система управління окупаційними військами", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, 16 травня ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що для того, аби зупинити ЗС РФ потрібно побудувати фортифікаційні споруди та замінувати територію навколо них.

23 травня президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту протиповітряної оборони та можливості знищувати пускові установки поблизу наших кордонів, де вони розташовані.