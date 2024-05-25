Предложение Столтенберга бить оружием США по РФ: что об этом думают итальянские политики

Представители итальянского политикума категорически против разрешения нанесения ударов по российской территории. Они считают, что это может спровоцировать начало Третьей мировой войны.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Соединенные Штаты разрешить Украине бить американским оружием по территории России. Однако итальянские политики раскритиковали заявления главы Североатлантического альянса, пишет Ansa.

По словам вице-премьера, лидера правоконсервативной партии Лига Маттео Сальвини, было правильно помогать Украине в военном отношении, в то же время не может быть и речи о снятии запрета наносить удары по военным объектам в России.

"Мы хотим мира, а не преддверия Третьей мировой войны", — заявил политик, добавив, что он также против отправки итальянских солдат в Украину.

Маттео Сальвини Фото: Adnkronos

Его однопартиец, лидер Лиги в Сенате Массимилиано заметил, что в Брюсселе говорят о мирном саммите, однако "думают о войне".

"Для Украины приоритетом должна являться активизация дипломатической работы для достижения перемирия. Тот, кто этого не понимает, ведет нас к ядерной войне и все ближе к точке невозврата", — заключает он.

Массимилиано Ромео

Министр иностранных дел Антонио Таяни отметил, что Италия является неотъемлемой частью НАТО, и каждое решение должно приниматься коллегиально.

Антонио Таяни Фото: European Parliament

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, военные инструменты, отправленные Италией, используются только внутри Украины. И хотя действия России направлены на войну, правительство страны всегда должно работать ради мира и снижения напряжения.

Напомним, ранее Фокус писал, что Италия запретила использовать ее оружие за пределами Украины, поскольку официальный Рим не находится в состоянии войны с Москвой.

В то же время еще в декабре прошлого года Кабинет министров Италии одобрил продление военной поддержки Украины на весь 2024 год. Киеву будут поставляться оружие, средства, материалы и оборудование для поддержки военных усилий против РФ и защиты гражданского населения.