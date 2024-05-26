Избежать "большой войны": Шольц против использования западного оружия для ударов по РФ, — СМИ

Политик заявил, что будет придерживаться своих предыдущих критериев в вопросе поставок оружия Киеву и отметил, что его страна является "самым большим сторонником Украины в Европе".

Related video

Немецкий канцлер Олаф Шольц пока не видит причин для расширения зоны применения западного оружия в войне в Украине. Об этом он сказал на публичном мероприятии в Берлине, которое состоялось в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

Шольц отверг призывы к использованию поставленного в Украину оружия по территории Российской Федерации. Политик подчеркнул, что существуют "четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают" относительно поставок немецкого оружия.

"По крайней мере, это моя позиция", — сказал канцлер ФРГ.

Он пояснил, что цель его политики в отношении Украины — это "предотвращение перерастания конфликта в большую войну". Он отметил, что до сих пор Германия ставила вопрос поставки оружия в Украину в зависимость от того, не будет ли такое оружие использовано по российской территории.

Шольц добавил, что Германия является "самым большим сторонником Украины в Европе". А Берлин пытается найти дипломатические пути, которые урегулировали бы войну, а также активно работает над решением ряда вопросов, среди которых защита Запорожской атомной электростанции, экспорт зерна и обмен пленными.

При этом, по его утверждениям, Германия пытается найти дипломатические пути урегулирования войны, активно работая над решением таких вопросов как защита Запорожской атомной электростанции, экспорт зерна и обмен пленными.

Эксперт по вопросам внешней политики от немецкой партии "Зеленых" Антон Хофрайтер сообщил, что в парламенте обратились к Шольцу, чтобы Берлин разрешил Киеву бить по территории России западным оружием. Ведь в таком случае "речь идет о защите украинского населения".

Напомним, 24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс разрешить Украине бить западным оружием по военным целям в России. Он считает, что пришло время, когда союзники должны подумать над тем, стоит ли им снять некоторые ограничения, которые были наложены на использование оружия, поставляемого Украине.

На заявление Столтенберга отреагировал вице-премьер-министр Италии и лидер "Лига" Маттео Сальвини. Он заявил, что Италия "хочет мира, а не преддверия третьей мировой войны".