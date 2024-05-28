Українці повинні завдавати ударів всередині РФ, — міністерка оборони Нідерландів

За словами Кайси Оллонгрен, Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.

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Українці повинні бити в тому числі і по об'єктах всередині Росії і це не має бути предметом дискусій. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.

"Цілком очевидно, що вони (українці, – ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", — сказала Оллонгрен.

Вона пояснила, що Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.

За її словами, зараз Україна бореться "зі зв’язаною за спиною однією рукою".

Крім того, очільниця Міноборони Нідерландів не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.

Нагадаємо, 8 травня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що росіяни мають певну перевагу на полі бою, але ситуацію можна змінити, якщо країни Європи та НАТО збільшать обсяги виробництва, особливо боєприпасів, а також безпілотників та інших нових технологій, які широко впроваджені та використовуються Україна.

Кайса Оллонґрен вважає "творчою ідеєю" можливість часткового вступу України до Північноатлантичного альянсу, без тимчасово окупованих територій.