Б'ють авіабомбами і далекобійною зброєю: Зеленський розповів про основні труднощі на фронті

Президент зазначив, що окупанти роблять акцент на застосуванні далекобійного озброєння, використовуючи на фронті авіабомби. Але Україна поки не отримала дозволу атакувати РФ західним озброєнням.

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На фронті ситуація все ще складна, оскільки ворог не припиняє наступ нарізних ділянках фронту. Про це в інтерв'ю Reuters заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що обстановку на Харківщині вдалося стабілізувати, хоча ще тиждень тому ситуація була набагато складнішою.

Водночас Зеленський додав, що окупанти роблять акцент на застосуванні далекобійного озброєння, а також активно використовують на фронті авіабомби. Зі свого боку Україна поки не отримала дозволу завдавати ударів по РФ західною зброєю.

За словами президента, загарбники атакують на Донеччині більше і частіше, ніж на Харківщині. Але через те, що нова хвиля вторгнення РФ у Харківській області стала несподіванкою для багатьох країн, вся увага прикута саме до цього регіону.

"На фронті зараз складна ситуація, оскільки росіяни почали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Також на Донбасі йде дуже потужна хвиля. Нещодавно я спілкувався з журналістами, сказав, що ніхто навіть не помічає, що саме на сході України, Курахівському, Покровському напрямку боїв більше, ніж на Харківському. Але несподівана хвиля для спільнот різних країн призвела до того, що всі бачать фокус і бачать, чим це закінчиться", – сказав Зеленський.

Голова держави також додав, що зараз Україна не володіє такою далекобійною зброєю, як Росія. До того ж, партнери досі не дали дозволу завдавати ударів по території РФ за допомогою західного озброєння.

Як відомо, 17 травня заступниця голови Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати все ще виступають проти ударів ЗСУ по території РФ із застосуванням американської зброї.

Також 20 травня Фокус писав, що експерти Інституту вивчення війни оцінили можливість російських військових досягнути успіхів біля Вовчанська Харківської області.