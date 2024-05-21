Бьют авиабомбами и дальнобойным оружием: Зеленский рассказал об основных трудностях на фронте

Президент отметил, что оккупанты делают акцент на применении дальнобойного вооружения, используя на фронте авиабомбы. Но Украина пока не получила разрешения атаковать РФ западным вооружением.

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На фронте ситуация все еще сложная, поскольку враг не прекращает наступление на разных участках фронта. Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что обстановку на Харьковщине удалось стабилизировать, хотя еще неделю назад ситуация была гораздо сложнее.

В то же время Зеленский добавил, что оккупанты делают акцент на применении дальнобойного вооружения, а также активно используют на фронте авиабомбы. В свою очередь Украина пока не получила разрешения наносить удары по РФ западным оружием.

По словам президента, захватчики атакуют в Донецкой области больше и чаще, чем на Харьковщине. Но из-за того, что новая волна вторжения РФ в Харьковской области стала неожиданностью для многих стран, все внимание приковано именно к этому региону.

"На фронте сейчас сложная ситуация, поскольку россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Также на Донбассе идет очень мощная волна. Недавно я общался с журналистами, сказал, что никто даже не замечает, что именно на востоке Украины, Кураховском, Покровском направлении боев больше, чем на Харьковском. Но неожиданная волна для сообществ разных стран привела к тому, что все видят фокус и видят, чем это закончится", — сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что сейчас Украина не обладает таким дальнобойным оружием, как Россия. К тому же, партнеры до сих пор не дали разрешения наносить удары по территории РФ с помощью западного вооружения.

Как известно, 17 мая заместитель главы Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты все еще выступают против ударов ВСУ по территории РФ с применением американского оружия.

Также 20 мая Фокус писал, что эксперты Института изучения войны оценили возможность российских военных достичь успехов возле Волчанска Харьковской области.