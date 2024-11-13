Почернел резервуар за 700 км: дроны ВСУ попали по нефтебазе в Пензе (видео)

Российские власти подтвердили атаку почти 30 украинских дронов, которые летели в двух основных направлениях, — на Тверь и на Пензу. Жители Пензы рассказали, что есть повреждения нефтебазы на восточной окраине города.

В ночь на 13 ноября Минобороны РФ и губернатор Пензенской области сообщили о вероятном сбитии трех украинских беспилотников, которые пролетели 700 км и добрались до местной нефтебазы. Между тем местное население опубликовало в сети видео, на котором видно почерневший резервуар с горючим, который мог пострадать во время ночного удара. Свое объяснение ночных событий губернатор Олег Мельниченко опубликовал в Telegram-канале, а кадры с последствиями атаки собрал канал Astra.

На видео с места событий — кадры, снятые жителями Пензенской области, говорится в заметке Astra. Когда они проезжают мимо нефтебазы с горючим, видно один резервуар, поверхность которого частично почернела сверху. Удалось геолокировать точку, в которой, вероятно, произошел прилет украинского дрона — это предприятие "Комбинат Утес Росрезерв", расположенное в селе Монтажном по адресу ул. Ушакова, 18. Пенза, а также Пензенский аэропорт — в 10 км западнее. Ориентировочное расстояние до границ Украины — около 700 км. На Google maps можно увидеть, что на площадке компании, которая занимается складированием и хранением горючего, установлено 30 резервуаров.

Удар по РФ — как выглядит нефтебаза под Пензой в селе Монтажном Фото: Google Maps Удар по РФ — расстояние от нефтебазы под Пензой до Украины Фото: Google Maps

Между тем губернатор Олег Мельниченко в 05:00 13 ноября подтвердил, что в регион действительно добрались украинские дроны. Чиновник заверил россиян, что все дроны сбиты средствами ПВО, а обломки упали в селе Монтажном. По его словам, никаких повреждений в результате атаки не было. Об атаке также написало Минобороны РФ. Как выяснилось, ночью над Россией летело 29 беспилотников и их обезвредили над шестью областями: над Курской областью — семь, над Белгородской — столько же, над Тверской — пять, над Брянской — столько же, над Пензенской — три, над Воронежской — два.

Удар по РФ — заявление губернатора Пензенской области 13 ноября Фото: Скриншот Удар по РФ — заявление Минобороны 13 ноября Фото: Скриншот

Украинское командование пока не комментировало атаку стаи беспилотников на шесть областей РФ.

Отметим, 20 октября Фокус писал о взрывах, которые прогремели на крупнейшем российском заводе по производству взрывчатки. Завод им. Свердлова расположен в г. Дзержинск Новгородской области РФ и выпускает артиллерийские снаряды, авиабомбы, противотанковые и зенитные ракеты. Ориентировочное расстояние до Украины — около 900 км.

Напоминаем, 11 ноября издание Bloomberg сообщило, что в РФ на одном газодобывающем месторождении добыча упала на 90% в результате западных санкций. 13 ноября в центре оккупированного Севастополя прогремел взрыв: спецслужбы Украины подтвердили, что совершили успешное покушение на российского офицера.