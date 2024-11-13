Почорнів резервуар за 700 км: дрони ЗСУ влучили по нафтобазі в Пензі (відео)

Російська влада підтвердила атаку майже 30 українських дронів, які летіли у двох основних напрямках — на Твер і на Пензу. Жителі Пензи розповіли, що є пошкодження нафтобази на східній околиці міста.

В ніч на 13 листопада Міноборони РФ та губернатор Пензенської області повідомили про ймовірне збиття трьох українських безпілотників, які пролетіли 700 км та дістались до місцевої нафтобази. Тим часом місцеве населення опублікувало у мережі відео, на якому видно почорнілий резервуар з пальним, який міг постраждати під час нічного удару. Своє пояснення нічних подій губернатор Олег Мельниченко опублікував у Telegram-каналі, а кадри з наслідками атаки зібрав канал Astra.

На відео з місця подій — кадри, зняті жителями Пензенської області, ідеться у дописі Astra. Коли вони проїжджають мимо нафтобази з пальним, видно один резервуар, поверхня якого часткового почорніла згори. Вдалось геолокувати точку, в якій, ймовірно, стався приліт українського дрона — це підприємство "Комбинат Утес Росрезерв", розташоване в селі Монтажному за адресою вул. Ушакова, 18. Пенза, а також Пензенський аеропорт — за 10 км західніше. Орієнтовна відстань до кордонів України — близько 700 км. На Google maps можна побачити, що на майданчику компанії, яка займається складуванням та зберіганням пального, встановлено 30 резервуарів.

Удар по РФ - як виглядає нафтобаза під Пензою в селі Монтажному Фото: Google Maps Удар по РФ - відстань від нафтобази під Пензою до України Фото: Google Maps

Тим часом губернатор Олег Мельниченко о 5 год. 13 листопада підтвердив, що до регіону дійсно дістались українські дрони. Посадовець запевнив росіян, що усі дрони збиті засобами ППО, а уламки впали у селі Монтажному. З його слів, ніяких пошкоджень внаслідок атаки не було. Про атаку також написало Міноборони РФ. Як з'ясувалось, вночі над Росією летіло 29 безпілотників і їх знешкодили над шістьма областями: над Курською областю — сім, над Бєлгородською — стільки ж, над Тверською — п'ять, над Брянською — стільки ж над Пензенською — три, над Воронезькою — два.

Удар по РФ - заява губернатора Пензенської області 13 листопада Фото: Скриншот Удар по РФ - заява Міноборони 13 листопада Фото: Скриншот

Українське командування поки що не коментувало атаку зграї безпілотників на шість областей РФ.

Зазначимо, 20 жовтня Фокус писав вибухи, які пролунали на найбільшому російському заводі з виробництва вибухівки. Завод. ім. Свердлова розташований у м. Дзержинськ Новгородської області РФ і випускає артилерійські снаряди, авіабомби, протитанкові та зенітні ракети. Орієнтовна відстань до України — близько 900 км.

Нагадуємо, 11 листопада видання Bloomberg повідомило, що у РФ на одному газовибувному родовищі видобуток упав на 90% внаслідок західних санкцій. 13 листопада в центрі окупованого Севастополя пролунав вибух: спецслужби України підтвердили, що вчинили успішний замах на російського офіцера.