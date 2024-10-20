Дрони СБУ вразили найбільший у РФ завод із виробництва вибухівки: деталі від інсайдерів (відео)

Інформатори зазначили, що на атакованому підприємстві противник займався виробництвом вибухових матеріалів, а також авіаційних і артилерійських снарядів, бомб і боєголовок для ракетних систем ППО.

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Дрони СБУ і Сил оборони вразили найбільший у Росії завод із виробництва вибухових речовин. Про це Фокусу повідомили джерела в спецслужбах.

Цієї ночі дрони СБУ, ССО і ГУР вдарили по заводу імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижегородської області. Він є складовою частиною російського ВПК і перебуває під санкціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні.

Після "візиту" українських дронів росіяни всю ніч писали в соцмережах про прильоти по заводу, страшні "хлопки" і запитували "що відбувається?".

"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дрон, який дає моментальний ефект. Робота над урізанням військових здібностей ворога триватиме й надалі", — повідомило інформоване джерело в СБУ.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, об'єкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва. Відстань до цілі від державного кордону України становить близько 900 км.

Згідно з повідомленнями в російських телеграм-каналах, вибухи в районі заводу прогриміли близько 4 ранку. Незабаром місцева влада заявила про спробу російської ППО відбити атаку дронів-камікадзе. Після вибухів над територією об'єкта з'явився стовп густого диму.

На заводі ім. Свердлова ворог виробляє вибухові речовини. Свердлова ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема КАБ, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Його занесено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України". 23 червня 2023 року завод занесено до списку санкцій країн Євросоюзу, також підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Нагадаємо, 10 жовтня влада оголосила евакуацію населення селища Джерельне в Адигеї.

Цього ж дня в Defense Express досліджували, що могли вразити дрони в Адигеї.