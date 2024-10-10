Атака на аеродром "Ханська" в Адигеї: влада оголосила евакуацію населення (відео)

Адміністрація підтвердила, що регіон зазнав атаки ворожих безпілотників. OSINT-аналітики припускають, що на території аеродрому може горіти склад із паливом.

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У республіці Адигея, РФ, триває евакуація селища Родниковий, біля якого розташований військовий аеродром "Ханська". Місцева влада прокоментувала нічну атаку за участю невідомих безпілотників, але при цьому примудрилася жодного разу не вжити слово "вибух". Про це пише видання ASTRA.

Влада Майкопа, столиці Республіки Адигея, повідомила, що минулої ночі передмістя Майкопа "зазнало атаки ворожих безпілотників".

Вибухи в передмісті Майкопа, Адигея

"Обійшлося без жертв, без постраждалих. На місці перебувають представники спецслужб, рятувальники. Займання ліквідовують вогнеборці МНС. Триває організована евакуація жителів села. Джерельного. Пункт тимчасового розміщення громадян розгорнуто в ст. Ханській. Людей буде забезпечено всім необхідним", — повідомив Мурат Кумпілов, глава Адигеї.

OSINT-канали повідомляють, що горіти на військовому аеродромі може склад із паливом. Або ж склад із боєприпасами та бомбами.

Що відомо про атаку на аеродром "Ханська"

Безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська" рано вранці, масово повідомили місцеві жителі. Вони поскаржилися на вибухи і повідомили, що детонація триває.

Коментарі в пабліках Майкопа Фото: Скриншот

А в бік аеродрому поїхали швидкі. Також у чатах повідомляють, що система оповіщення не спрацювала.

Коментарі в пабліках Майкопа Фото: Скриншот

Те, що на аеродромі триває пожежа, підтвердила система моніторингу пожеж NASA.

Військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкопа. Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-а навчальна авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища ім. Сєрова.

Офіційно українська сторона того, що відбувається в Адигеї, не коментувала.

Нагадаємо, в ніч на середу, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії. Унаслідок атаки на арсеналі ГРАУ (головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ) поблизу міста Карачев Брянської області почалася детонація боєприпасів. На складі просто неба зберігалися боєприпаси, зокрема з КНДР, і КАБи.