"На підльоті до Москви": у РФ заявили про масову атаку БПЛА, понад 100 дронів (відео)

За даними росЗМІ, унаслідок нічної атаки по промзоні в Нижегородській області постраждали четверо співробітників пожежної частини, розташованої на території промпідприємства.

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За повідомленнями Міноборони РФ, у ніч на неділю, 20 жовтня, 110 безпілотників атакували російські міста. 43 нібито було збито над Курською областю, 27 — над Липецькою, 18 — над Орловською, 8 — над Нижегородською, 7 — над Бєлгородською, 6 — над Брянською і один — над Підмосков'ям (Раменське). Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Обстріл Московської області 20 жовтня — що відомо

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрон збили на підльоті до Москви в Раменському міському окрузі Підмосков'я. Руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків, за попередніми даними, немає.

Обстріл Нижегородської області 20 жовтня — що відомо

Також за даними росЗМІ, у місті Дзержинськ Нижегородської області цієї ночі пролунали вибухи внаслідок атаки із застосуванням безпілотників, а також роботи ППО. Під удар потрапив ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", що входить до військово-промислового комплексу країни-агресора.

Зазначається, що вибухи в районі Дзержинська, а також обласного центру — міста Нижній Новгород, пролунали близько о пів на п'яту ранку за місцевим часом.

Тим часом, повідомляється, що стрілянина в Дзержинську відбувається і зараз, на момент публікації матеріалу. Ці звуки пов'язують із протиповітряною обороною — нібито російські військові намагаються збити безпілотники в небі.

За словами жителів Дзержинська, метою повітряної атаки став "Завод імені Я. М. Свердлова", щодо якого було введено санкції як з боку України, так і низки країн Заходу.

Російські ЗМІ та Telegram-канали пишуть, що над містом з'явився дим під час цієї атаки дронів.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін повідомив, що внаслідок нічної атаки по дзержинській промзоні постраждали четверо співробітників пожежної частини, розташованої на території промпідприємства.

Обстріл Казанської області 20 жовтня — що відомо

В аеропорту російського міста Казань ввели план "Килим". Нібито через загрозу атаки безпілотників. За даними росЗМІ, з 6 ранку в аеропорту Казані діють обмеження у зв'язку із загрозою атаки безпілотних літальних апаратів. У результаті, близько 20 рейсів затримано як на приліт, так і на виліт.

План "Килим" оголошується органами ППО у виняткових ситуаціях, таких як безпосередня загроза атак безпілотників. Він означає негайну заборону на будь-які польоти в повітряному просторі радіусом 200 кілометрів від певного аеродрому.

При введенні цього плану евакуація цивільних осіб з аеропорту не передбачена.

Нагадаємо, 10 жовтня влада оголосила евакуацію населення селища Джерельне в Адигеї.

Цього ж дня в Defense Express досліджували, що могли вразити дрони в Адигеї.