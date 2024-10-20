"На подлете к Москве": в РФ заявили о массовой атаке БПЛА, более 100 дронов (видео)

По данным росСМИ, в результате ночной атаки по промзоне в Нижегородской области пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия.

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По сообщениям Минобороны РФ, в ночь на воскресенье, 20 октября, 110 беспилотников атаковали российские города. 43 якобы было сбито над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, 8 — над Нижегородской, 7 — над Белгородской, 6 — над Брянской и один — над Подмосковьем (Раменское). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обстрел Московской области 20 октября — что известно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон сбили на подлете к Москве в Раменском городском округе Подмосковья. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительным данным, нет.

Обстрел Нижегородской области 20 октябпя — что известно

Также по данным росСМИ, в городе Дзержинск Нижегородской области этой ночью раздались взрывы в результате атаки с применением беспилотников, а также работы ПВО. Под удар попал ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", входящий в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Отмечается, что взрывы в районе Дзержинска, а также областного центра — города Нижний Новгород, раздались около половины пятого утра по местному времени.

Между тем, сообщается, что стрельба в Дзержинске происходит и сейчас, на момент публикации материала. Эти звуки связывают с противовоздушной обороной — якобы российские военные пытаются сбить беспилотники в небе.

По словам жителей Дзержинска, целью воздушной атаки стал "Завод имени Я. М. Свердлова", в отношении которого были введены санкции как со стороны Украины, так и ряда стран Запада.

Российские СМИ и Telegram-каналы пишут, что над городом появился дым во время этой атаки дронов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате ночной атаки по дзержинской промзоне пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия.

Обстрел Казанской области 20 октябпя — что известно

В аэропорту российского города Казань ввели план "Ковер". Якобы из-за угрозы атаки беспилотников. По данным росСМИ, с 6 утра в аэропорту Казани действуют ограничения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате, около 20 рейсов задержаны как на прилет, так и на вылет.

План "Ковер" объявляется органами ПВО в исключительных ситуациях, таких как непосредственная угроза атак беспилотников. Он означает немедленный запрет на любые полеты в воздушном пространстве радиусом 200 километров от определенного аэродрома.

При введении этого плана эвакуация гражданских лиц из аэропорта не предусмотрена.

Напомним, 10 октября власти объявили эвакуацию населения поселка Родниковое в Адыгее.

В этот же день в Defense Express исследовали, что могли поразить дроны в Адыгее.