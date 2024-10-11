Дроны уничтожили ракеты и боеприпасы РФ в Адыгее: СМИ узнали, сколько вооружения ликвидировано

Как сообщили журналисты, один из беспилотников попал в склад боеприпасов на аэродроме "Ханская", другой — разрушил взлетно-посадочную полосу.

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В результате атаки дронов на аэродром "Ханская" в Адыгее, которая состоялась в ночь с 9 на 10 октября, было уничтожено четыре ракеты, 15 авиабомб и 41 УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). Об этом сообщило издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.

"Один из беспилотников попал в склад боеприпасов. По информации источников, в результате сдетонировали ракета X-31, три ракеты X-35 и 15 авиабомб УМПБ. Также потерян 41 унифицированный модуль планирования и коррекции (которые устанавливаются на авиабомбах, что увеличивает их дальность на десятки километров): 20 УМПК-500М, 16 УМПК-500 и 5 УМПК", — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что еще один беспилотник попал во взлетно-посадочную полосу.

"Она частично разрушена", — отметили авторы материала.

Отметим, что источники Фокуса в украинских спецслужбах сообщили, что во время атаки на аэродроме "Ханская" находились 12 истребителей Су-34, 2 борта Diamond DA42, 37 учебно-тренировочных самолетов Л-39, 4 самолета Су-35-С и два вертолета Ми-8.

Напомним, 10 октября власти объявили эвакуацию населения поселка Родниковое в Адыгее.

В этот же день в Defense Express исследовали, что могли поразить дроны в Адыгее.