Неизвестные дроны атаковали военный аэродром РФ в Адыгее (фото, видео)

Местные паблики сообщают, что после атаки дронов на аэродроме начался пожар, однако власти в настоящее время никак не комментируют ситуацию.

Related video

В ночь на четверг, 10 октября, беспилотники атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея, который расположен неподалеку от станицы Ханской. Об этом сообщают местные паблики.

Местные жители слышали громкие взрывы, после чего в районе аэродрома вспыхнул пожар. Россияне выкладывали в сеть доказательства прилетов и попаданий, однако местные власти ситуацию в настоящее время никак не комментируют.

Взрывы в Майкопе Фото: Скриншот

Атака на аэродром "Ханская" в Адыгее Фото: Astra

Атака на аэродром в Адыгее Фото: Скриншот

"Атаковали военный аэродром дроны, там идет война настоящая, в Родниковке", — так комментируют в местных чатах ночную атаку на военный аэродром "Ханская" местные жители.

Отметим, что Родниковый — это поселок, который входит в городской округ "Город Майкоп". Он расположен рядом со станицей Ханской и буквально прилегает к военному аэродрому.

Военный аэродром "Ханская": что известно

Аэродром расположен в 3 км к востоку от станицы Ханской и в 6 км к северо-западу от города Майкопа. Аэродром способен принимать самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18 и все более легкие, а также вертолеты всех типов. Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Напомним, в ночь на среду, 9 октября, беспилотники атаковали Брянскую область России. В результате атаки на арсенале ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) вблизи города Карачев Брянской области началась детонация боеприпасов. На складе под открытым небом хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, и КАБы.

Позже Генштаб подтвердил, что Силы обороны Украины поразили военный арсенал российских оккупантов вблизи города Карачев. В ведомстве отметили, что поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях