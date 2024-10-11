Дрони знищили ракети та боєприпаси РФ в Адигеї: ЗМІ дізнались, скільки озброєння ліквідовано

Як повідомили журналісти, один з безпілотників влучив у склад боєприпасів на аеродромі "Ханська", інший — зруйнував злітно-посадкову смугу.

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Внаслідок атаки дронів на аеродром "Ханська" в Адигеї, яка відбулась у ніч з 9 на 10 жовтня, було знищено чотири ракети, 15 авіабомб і 41 УМПК (уніфікований модуль планерування і корекції). Про це повідомило видання ASTRA з посиланням на власні джерела.

"Один із безпілотників влучив у склад боєприпасів. За інформацією джерел, у результаті здетонували ракета X-31, три ракети X-35 і 15 авіабомб УМПБ. Також втрачено 41 уніфікований модуль планерування і корекції (які встановлюють на авіабомбах, що збільшує їхню дальність на десятки кілометрів): 20 УМПК-500М, 16 УМПК-500 і 5 УМПК", — йдеться у повідомленні.

Журналісти уточнили, що ще один безпілотник влучив у злітно-посадкову смугу.

"Вона частково зруйнована", — зазначили автори матеріалу.

Зазначимо, що джерела Фокусу в українських спецслужбах повідомили, що під час атаки на аеродромі "Ханська" перебували 12 винищувачів Су-34, 2 борти Diamond DA42, 37 навчально-тренувальних літаків Л-39, 4 літаки Су-35-С та два вертольоти Мі-8.

Нагадаємо, 10 жовтня влада оголосила евакуацію населення селища Родниковий в Адигеї.

У цей же день в Defense Express дослідили, що могли уразити дрони в Адигеї.