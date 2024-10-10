Генштаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому "Ханская" у РФ: деталі від джерел Фокусу (відео)

Співрозмовник Фокусу в спецслужбах повідомив, що під час атаки на аеродромі перебували 12 Су-34, 2 борти Diamond DA42, 37 навчально-тренувальних літаків Л-39, 4 літаки Су-35-С та два вертольоти Мі-8.

Related video

Сили оборони України уразили російський військовий аеродром "Ханская", що розташований у Республіці Адигея. Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі спостерігалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У відомстві повідомили, що це завдання виконано силами та засобами СБУ, ГУР Міноборони України та Сил спеціальних операцій ЗСУ. За інформацією Генштабу, на цьому аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27, а наслідки ураження уточнюються.

Джерела Фокусу в спецслужбах повідомили додаткові деталі щодо ураження аеродрому "Ханская". Співрозмовник заявив, що на цьому аеродромі, який розташований поруч із містом Майкоп, дислокується російська 272-га Навчальна авіаційна полоцька авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків ім. Сєрова.

"Військовий об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України", — заявив представник спецслужб.

На момент атаки на цьому летовищі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема 12 Су-34, 2 борти Diamond DA42, 37 навчально-тренувальних літаків Л-39, 4 літаки Су-35-С та два вертольоти Мі-8. Після вибухів на місце події виїхали багато карет швидкої допомоги та пожежних машин.

"Головне управління розвідки (ГУР) продовжить знищувати ворожий військовий потенціал усіма доступними способами. Ми нарощуємо власні спроможності атакувати військові об’єкти окупанта в глибокому тилу, тому Росія палає все масштабніше саме завдяки роботі БПЛА українського виробництва. Далі буде", — повідомив співрозмовник Фокусу в спецслужбах, додавши, що наразі завдані державі-агресору збитки внаслідок місії ГУР та СБУ уточнюються.

Нагадаємо, 5 жовтня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що українські військові атакували три командні пункти окупантів із використанням Storm Shadow і GMLRS. Відповідну бойову роботу виконали підрозділи ПС, ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

9 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що ЗСУ атакували найбільший нафтовий термінал в Криму. За даними відомства, стратегічний об'єкт, який зазнав удару, також використовували для забезпечення потреб окупаційних військ.