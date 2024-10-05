Застосували Storm Shadow і GMLRS: ЗСУ атакували три командні пункти окупантів (відео)

Українці атакували ворога об 11 ранку 4 жовтня в Авдіївці Донецької області. Зокрема, бойову роботу виконали підрозділи ПС, ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Українські військові уразили командні пункти противника. Результат ударів уточнюється. Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

"Сили оборони Україани уразили три командних пункти російських окупантів. Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Результати ударів уточнюються", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил, ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Зокрема, удар було завдано ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.

"Знищення окупантів триває. Далі буде… Слава Україні!" — додали в повідомленні Генштабу ЗСУ.

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У Sky news повідомили, що атака відбулася об 11 ранку 4 жовтня в Авдіївці на Донбасі.

Нагадаємо, 3 жовтня Сили оборони атакували та ліквідували понад 20 військових. Серед них було шестеро офіцерів із Північної Кореї, які приїхали на переговори з росіянами. Також серед знищених були й російські окупанти.

В ніч з 2 на 3 жовтня українські безпілотники атакували аеродром "Борисоглібськ", який розташований за 300 кілометрів від кордону з Україною. Згідно з супутниковими знімками, під ударами опинилися ящики або контейнери поруч зі злітно-посадковою смугою.