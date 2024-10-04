Вартість втрат РФ на аеродромі "Борисоглібськ" може бути такою, "що зашкалює", — Defense Express (фото)

Аналітики вважають, що є підстави припускати, що удар був успішним, а втрати російських військ, можливо, виявляться досить болючими.

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Через більш ніж добу після української атаки на авіабазу "Борисоглібськ" з'явилися супутникові знімки наслідків повітряного удару з високою роздільною здатністю. Займання не торкнулося літаків або будівель, але могло торкнутися ящиків або контейнерів поруч зі злітно-посадковою смугою. Про це повідомляє "Радіо Свобода.

За словами авторів публікації, невідомо, що в них було, проте на опублікованих очевидцями відеороликах вторинної детонації не видно.

Удар по аеродрому Борисоглібськ: таємничі контейнери

Аналітики порталу Defense Express вважають, що таємничі контейнери, які горять, можуть свідчити про ні мало, ні багато "вартість втрат окупантів, що зашкалює".

У ніч на четвер 3 жовтня 2024 року безпілотники Сил оборони України завдали удару по аеродрому "Борисоглібськ", що за 300 км від кордону України. За деякими даними, цей військовий об'єкт використовується як майданчик, звідки літаки типу Су-35 і Су-34 атакують територію України коригованими авіабомбами.

Авіабаза "Борисоглібськ"

Авіабаза "Борисоглібськ"

З одного боку, на наявних знімках не видно нічого, що могло б вказувати на результативне знищення літаків РФ на стоянках та/або складах із боєприпасами, наприклад, із керованими авіабомбами або ракетами "повітря-повітря" чи "повітря-поверхня", зазначають автори.

Але в пошкоджених або згорілих ящиках або контейнерах, що розміщувалися просто неба біля злітно-посадкової смуги, могли розміщуватися або рідкісні авіаційні боєприпаси, або підвісні контейнери з дефіцитною і дорогою апаратурою, можливо, для радіотехнічної або радіоелектронної розвідки.

За словами авторів публікації, супутникові знімки поки що не дають повноти даних щодо втрат ворога внаслідок удару по аеродрому "Борисоглібськ".

Нагадаємо, що дрон ЗСУ вразив російську РЛС 96Л6 у Бєлгородській області.

Також повідомлялося, що Польща підготувала 25 фахівців з обслуговування американських танків Abrams на нещодавно створеному об'єкті APS-2 за кілька сотень кілометрів від кордонів РФ і Білорусі.