Стоимость потерь РФ на аэродроме "Борисоглебск" может быть "зашкаливающей", — Defense Express (фото)

Аналитики считают, что есть основания допускать, что удар был успешным, а потери российских войск, возможно, окажутся достаточно болезненными.

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По прошествии более суток после украинской атаки на авиабазу "Борисоглебск" появились спутниковые снимки последствий воздушного удара в высоком разрешении. Возгорание не затронуло самолеты или здания, но могло затронуть ящики или контейнеры рядом со взлетно-посадочной полосой. Об этом сообщает "Радио Свобода.

По словам авторов публикации, неизвестно, что в них находилось, однако на опубликованных очевидцами видеороликах вторичной детонации не видно.

Удар по аэродрому Борисоглебск: таинственные контейнеры

Аналитики портала Defense Express считают, что горящие таинственные контейнеры могут свидетельствовать о ни мало, ни много "зашкаливающей стоимости потерь оккупантов".

В ночь на четверг 3 октября 2024 года беспилотники Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск", что в 300 км от границы Украины. По некоторым данным, этот военный объект используется как площадка, откуда самолеты типа Су-35 и Су-34 атакуют территорию Украины корректируемыми авиабомбами.

Авиабаза "Борисоглебск"

Авиабаза "Борисоглебск"

С одной стороны, на имеющихся снимках не видно ничего, что могло бы указывать на результативное уничтожение самолетов РФ на стоянках и/или складах с боеприпасами, например с управляемыми авиабомбами или ракетами "воздух-воздух" или "воздух-поверхность", отмечают авторы.

Но в поврежденных или сгоревших ящиках или контейнерах, размещавшихся под открытым небом возле взлетно-посадочной полосы, могли размещаться либо редкие авиационные боеприпасы, либо подвесные контейнеры с дефицитной и дорогостоящей аппаратурой, возможно для радиотехнической или радиоэлектронной разведки.

По словам авторов публикации, спутниковые снимки пока что не дают полноты данных относительно потерь враг в результате удара по аэродрому "Борисоглебск".

Напомним, что дрон ВСУ поразил российскую РЛС 96Л6 в Белгородской области.

Также сообщалось, что Польша подготовила 25 специалистов по обслуживанию американских танков Abrams на недавно созданном объекте APS-2 в нескольких сотнях километров от границ РФ и Беларуси.