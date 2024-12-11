Десять дронів атакували нафтобазу у Брянській області: горить майно "Транснефть" (відео)

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз запевняв, що Міністерство оборони РФ збило усі безпілотники і жодних руйнувань внаслідок атаки начебто немає.

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У ніч з 10 на 11 грудня безпілотники атакували нафтобазу корпорації "Транснефть", яка розташована у російському місті Брянськ. Про це повідомив "24 канал".

Зазначається, що атака була "доволі успішною".

Водночас у місцевих телеграм-каналах публікують відео з наслідками атаки дронів.

Спочатку місцеві мешканці почули кілька гучних вибухів, після чого здійнялась пожежа.

Місцеві пабліки також припускають, що причиною пожеж могла бути атака БпЛА.

Проте губернатор Брянської області Олександр Богомаз ще о 20:11 запевнив, що силами ППО вдалось збити ворожі дрони та запобігти "терористичній атаці із застосуванням БпЛА".

"Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — написав тоді Богомаз.

Згодом Богомаз зробив ще один допис про те, що постраждалих внаслідок атаки немає, але знову не сказав нічого про пожежу, яка виникла в регіоні, яким він керує.

"Над територією Брянської області силами ППО Міністерства оборони РФ виявлено і знищено десять БпЛА літакового типу", — зазначив Богомаз о 1:22.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо ураження нафтобази у Брянській області.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 листопада дрони атакували нафтобазу у Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла велика пожежа.

13 листопада дрони ЗСУ влучили по нафтобазі в Пензі.