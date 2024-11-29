"Гарно горить": дрони атакували нафтобазу у Ростовської області РФ (відео)

За словами очільника Ростовської області Юрія Слюсаря, російське ППО начебто збило 30 українських дронів, а "наслідки на землі" спричинені падінням уламків.

У ніч з 28 на 29 листопада дрони атакували нафтобазу у Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла велика пожежа. Про це повідомило російське видання Astra.

"Прямо зараз велику пожежу на нафтобазі "Атлас" під ростовським Кам'янськом видно автомобілістам на трасі М-4", — йдеться у повідомленні.

На одному з оприлюднених відео чоловічий голос за кадром стверджує, що нафтобазу атакували нещодавно.

"ЇЇ напевно щойно лупанули. Гарно горить", — говорить чоловік.

Журналісти нагадали, що цю нафтобазу Збройні сили України вже атакували в серпні 2024 року.

Водночас тимчасовий виконувач обов'язків губернатора ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що регіон зазнав масованої атаки українських безпілотників.

"Наразі на північному заході Ростовської області вже знищено і придушено засобами радіоелектронної боротьби 30 БПЛА", — написав Слюсар.

За його словами падіння уламків дронів спричинили "наслідки на землі", проте інформації щодо пожежі на нафтобазі він ніяк не прокоментував.

Нагадаємо, 13 листопада дрони ЗСУ влучили по нафтобазі в Пензі.

У ніч з 11 на 12 листопада ЗСУ уразили російський склад паливно-мастильних матеріалів в Бєлгородській області.