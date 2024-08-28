Тепер горять дві нафтобази: дрони ГУР та ССО уразили НПЗ під Ростовом, — джерела Фокусу

НПЗ біля міста Каменськ-Шахтинський зайнявся в ніч на 28 серпня. Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів.

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У Ростовській області горить ще один НПЗ. Цього разу зайнялась нафтобаза ФДКУ "Атлас" управління федеральної агенції державних резервів РФ біля міста Каменськ-Шахтинський. Це була спільна операція із ССО ЗС України. НПЗ атакували за допомогою ударних БПЛА українського виробництва. Про це повідомили джерела Фокусу у спецслужбах.

НПЗ ФДКУ "Атлас" управління федеральної агенції державних резервів РФ в Каменськ-Шахтинському є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

ФДКУ "Комбінат "Атлас" горить Фото: Соцсети

Як повідомляють очевидці, наразі триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.

Що таке "Комбінат Атлас"

ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ. Як зазначається в росЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та росрезерву в межах навчань "Кавказ-2020". У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний.

ФДКУ "Комбінат "Атлас" горить

Вибухи, як повідомляли місцеві ЗМІ, пролунали приблизно о третій годині ночі. Спочатку губернатор області Василь Голубєв заявив, що всі дрони були збиті і жертв та пошкоджень немає. Але коли полум'я здійнялось над нафтобазою, він був вимушений визнати, що влучання було. Що зараз відбувається на нафтобазі – невідомо. Місцеві жителі постять фото чорного диму.

Нагадаємо, тим часом у місті Пролетарськ вже десяту добу палає НПЗ. Влада перестала повідомляти подробиці та скільки цілих цистерн лишилося. Наразі доступні тільки фото із супутників.