Одразу дві нафтобази Росрезерву зайнялись після атаки БпЛА, — росЗМІ (відео)

Губернатор Ростовської області кілька годин не коментував влучання БпЛА по комбінату, який відпускає нафтопродукти російській армії.

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В Ростовській області невідомі БпЛА атакували одразу ще одну нафтобазу Росрезерву, через що сталася пожежа. Через 5 годин після влучання губернатор області Василь Голубєв був змушений оприлюднити цей факт.

"У Кам'янському районі внаслідок атаки БпЛА сталося займання на паливному складі. Постраждалих немає. У гасінні задіяні сили екстреного реагування. Загроза розповсюдження вогню на житлові будинки відсутня", — написав він.

Російське видання ASTRA з'ясувало, що безпілотники атакували комбінат Росрезерву "Атлас".

Вперше про атаку безпілотників на область Голубєв повідомив ще вранці — за його даними, наліт БпЛА стався близько 3 години ночі. Після цього спалахнуло нафтосховище "Атлас", проте Голубєв розповів про пожежу лише о 8:40 ранку.

Довідка: комбінат "Атлас" спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. Також комбінат відпускає нафтопродукти російській армії. У серпні 2020 року на базі комбінату проводилися спільні навчання Міноборони та Росрезерву.

Нагадаємо, що ударні дрони ГУР Міноборони України в ніч на 18 серпня атакували нафтобазу Росрезерву в Ростовській області Росії. Через це зайнялося 10 цистерн нафтобази "Кавказ" з паливом, а пожежу не могли загасити кілька днів.