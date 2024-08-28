Дрони атакували нафтобазу в Ростовській області: цистерни з паливом у величезному полум'ї (відео)

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, близько 3-ї ночі було збито 4 безпілотники. В той самий час місцеві мешканці почули вибухи, після чого на нафтобазі здійнялась велика пожежа.

Related video

У ніч з 27 на 28 серпня була атакована нафтобаза поблизу селища Молодіжний у Кам'янському районі Ростовської області РФ. Про це повідомив місцевий російський телеграм-канал "Это Ростов новости".

"Імовірно, горить нафтобаза в Кам'янському районі після гучного вибуху, який чули в Ростовській області", — йдеться у повідомленні.

За інформацією з соцмереж на території нафтобази загорілись декілька цистерн з паливом, через що виникла велика пожежа.

Як повідомили підписники російського телеграм-каналу Mash, вибухи пролунали близько 3-ї ночі.

Водночас губернатор Ростовської області Василь Голубєв о 3:23 заявив, що в регіоні було збито чотири безпілотники.

"Близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється", — написав Голубєв.

Пізніше у місцевих пабліках повідомили, що горять резервуари комбінату "Атлас".

"Це не перша атака, раніше 3 серпня туди вже прилітали дрони ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

За даними російського видання Baza, сама нафтобаза розташована біля селища Молодіжний.

Збройні сили України та Міністерство оборони наразі не коментувало цієї інформації.

Нагадаємо, 27 серпня "Радіо Свобода" повідомило, що на нафтобазі Росрезерву в Пролетарську Ростовської області вже дев'яту добу не вщухає пожежа.

У ніч на 26 серпня зграя БпЛА атакувала аеродром "Енгельс" в РФ.