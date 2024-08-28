Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области: цистерны с топливом в огромном пламени (видео)
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, около 3 часов ночи было сбито 4 беспилотника. В то же время местные жители услышали взрывы, после чего на нефтебазе возник большой пожар.
В ночь с 27 на 28 августа была атакована нефтебаза вблизи поселка Молодежный в Каменском районе Ростовской области РФ. Об этом сообщил местный российский телеграм-канал "Это Ростов новости".
"Предположительно, горит нефтебаза в Каменском районе после громкого взрыва, который слышали в Ростовской области", — говорится в сообщении.
По информации из соцсетей на территории нефтебазы загорелись несколько цистерн с топливом, из-за чего возник большой пожар.
Как сообщили подписчики российского телеграм-канала Mash, взрывы прогремели около 3 часов ночи.
В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев в 3:23 заявил, что в регионе было сбито четыре беспилотника.
"Около 03:00 ночи в Ростовской области сбиты 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", — написал Голубев.
Позже в местных пабликах сообщили, что горят резервуары комбината "Атлас".
"Это не первая атака, ранее 3 августа туда уже прилетали дроны ВСУ", — говорится в сообщении.
По данным российского издания Baza, сама нефтебаза расположена возле поселка Молодежный.
Вооруженные силы Украины и Министерство обороны пока не комментировало эту информацию.
Напомним, 27 августа "Радио Свобода" сообщило, что на нефтебазе Росрезерва в Пролетарске Ростовской области уже девятые сутки не утихает пожар.
В ночь на 26 августа стая БпЛА атаковала аэродром "Энгельс" в РФ.