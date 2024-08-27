НПЗ в Пролетарске все еще горит: появились новые спутниковые снимки из Ростовской области

Судя по тому, как предполагают журналисты, что два очага пожара находятся на довольно большом удалении друг от друга, 23 августа мог быть нанесен еще один удар по стратегическому объекту РФ.

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Пошли девятые сутки пожара на нефтебазе Росрезерва в Пролетарске, Ростовской области. Опубликованы новые спутниковые снимки, на которых видно, что большая часть резервуаров уже выгорела, а остальные догорают. И над НПЗ все еще стелется черный дым. Об этом пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что спутниковые снимки пожара на нефтебазе Росрезерва в Ростовской области, сделанные в понедельник, 26 августа, показывают, что пламя немного утихло, а очаги возгорания локализовались.

Пожар в Пролетарске: фото от 26 августа Фото: Радио Свобода

Пожар в Пролетарске: фото от 26 августа Фото: Радио Свобода

Пожар в Пролетарске: фото от 18 августа Фото: Радио Свобода

Судя по тому, что два очага пожара находятся на довольно большом удалении друг от друга, 23 августа по нефтебазе действительно мог быть нанесен еще один удар дроном, как об этом писали российские источники. Украинская сторона не комментировала эти слухи.

Что происходит в Пролетарске

При этом информации о пожаре на НПЗ в Пролетарске Ростовской области крайне мало. Местные журналисты обратились в пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области, чтобы узнать, почему пожар тушили с самолетов Ил-76, а не, например, Бе-200, созданный для тушения пожаров. И спросили, продолжают ли сейчас работу пожарные самолеты.

"Все касаемо этого пожара без комментариев", — сообщили в ведомстве. Также там не ответили, сколько цистерн с топливом уже выгорело, а сколько осталось, сколько пожарных тушат огонь и даже не назвали точно число пострадавших.

Пожар на НПЗ в Пролетарске Фото: 161.ru

Также известно, что губернатор Ростовской области Василий Голубев так и не приехал в Пролетарск, отправив туда вместо себя своего заместителя Сергея Бодрякова.

Примечательно, но местные власти заверяют, что специалисты оценивают состояние воздуха дважды в день и никакой опасности нет. Последний раз Роспотребнадзор официально отчитывался о состоянии воздуха 24 августа, показав результаты за предыдущее число. Несмотря на то, что база полыхает более недели, власти заверяют, что воздух в норме.

Пожар на НПЗ в Пролетарске Фото: 161.ru

При этом в Пролетарске вырос спрос на марлевые повязки.

"Я ношу сама маску, потому что в первые дни я прошла квартал, во рту был неприятный привкус и голова болела. Потом опять по улице прошла, и вот такие симптомы. Как бы что не говорили, гарь все равно слышится", — заявила местный фармацевт.

Пожар на НПЗ в Пролетарске

Ночами после пожара во дворах и на улицах Пролетарска оседает черная пыль. По словам местных жителей, пыль покрывается разноцветной пленкой, вроде застывшей краски. Нередко частицы этой пыли магнитятся. Из-за этого жители перестали собирать урожай с огородов. Также журналисты отметили, что с ними крайне неохотно стали общаться волонтеры и местные жители. Даже те, которые сразу после пожара охотно рассказывали о происходящем.

Еще один пожар, вспыхнувший в Пролетарске, уничтожил целую улицу Фото: 161.ru

Напомним, ранее после начала пожара на НПЗ, в Пролетарске случился еще один пожар. Загорелся сухой камыш и огонь перекинулся на дома, прежде, чем его затушили, выгорела целая улица. Местные жители подозревают "диверсантов" и "шпионов".