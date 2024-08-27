НПЗ у Пролетарську все ще горить: з'явилися нові супутникові знімки з Ростовської області

Судячи з того, як припускають журналісти, що два вогнища пожежі розташовані на доволі великій відстані одне від одного, 23 серпня міг бути завданий ще один удар по стратегічному об'єкту РФ.

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Минула дев'ята доба пожежі на нафтобазі Росрезерву в Пролетарську Ростовської області. Опубліковано нові супутникові знімки, на яких видно, що більша частина резервуарів уже вигоріла, а решта догорають. Над НПЗ усе ще стелиться чорний дим. Про це пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що супутникові знімки пожежі на нафтобазі Росрезерву в Ростовській області, зроблені в понеділок, 26 серпня, свідчать, що полум'я трохи вщухло, а осередки займання локалізувалися.

Пожежа в Пролетарську: фото від 26 серпня Фото: Радіо Свобода

Пожежа в Пролетарську: фото від 26 серпня Фото: Радіо Свобода

Пожежа в Пролетарську: фото від 18 серпня Фото: Радіо Свобода

Судячи з того, що два осередки пожежі розташовані на доволі великій відстані один від одного, 23 серпня по нафтобазі справді міг бути завданий ще один удар дроном, як про це писали російські джерела. Українська сторона не коментувала цих чуток.

Що відбувається в Пролетарську

Водночас інформації про пожежу на НПЗ у Пролетарську Ростовської області вкрай мало. Місцеві журналісти звернулися до пресслужби ГУ МНС у Ростовській області, щоб дізнатися, чому пожежу гасили з літаків Іл-76, а не, наприклад, Бе-200, який створений для гасіння пожеж. І запитали, чи продовжують зараз роботу пожежні літаки.

"Усе, стосовно цієї пожежі, без коментарів", — повідомили у відомстві. Також там не відповіли, скільки цистерн із паливом уже вигоріло, а скільки залишилося, скільки пожежників гасять вогонь і навіть не назвали точно кількість постраждалих.

Пожежа на НПЗ у Пролетарську Фото: 161.ru

Також відомо, що губернатор Ростовської області Василь Голубєв так і не приїхав у Пролетарськ, відправивши туди замість себе свого заступника Сергія Бодрякова.

Примітно, але місцева влада запевняє, що фахівці оцінюють стан повітря двічі на день і жодної небезпеки немає. Востаннє Росспоживнагляд офіційно звітував про стан повітря 24 серпня, показавши результати за попереднє число. Попри те, що база палахкотить понад тиждень, влада запевняє, що повітря в нормі.

Пожежа на НПЗ у Пролетарську Фото: 161.ru

В Пролетарську зріс попит на марлеві пов'язки.

"Я ношу сама маску, тому що в перші дні я пройшла квартал, у роті був неприємний присмак і голова боліла. Потім знову вулицею пройшла, і ось такі симптоми. Хоч би що говорили, гар все одно чути", — заявила місцева фармацевтка.

Пожежа на НПЗ у Пролетарську

Ночами після пожежі у дворах і на вулицях Пролетарська осідає чорний пил. За словами місцевих жителів, пил вкривається різнокольоровою плівкою, на кшталт застиглої фарби. Нерідко частинки цього пилу магнітяться. Через це жителі перестали збирати врожай з городів. Також журналісти зазначили, що з ними вкрай неохоче стали спілкуватися волонтери та місцеві жителі. Навіть ті, які відразу після пожежі охоче розповідали про те, що відбувається.

Ще одна пожежа, що спалахнула в Пролетарську, знищила цілу вулицю Фото: 161.ru

Нагадаємо, раніше після початку пожежі на НПЗ, у Пролетарську сталася ще одна пожежа. Загорівся сухий очерет і вогонь перекинувся на будинки, перш ніж його загасили, вигоріла ціла вулиця. Місцеві жителі підозрюють "диверсантів" і "шпигунів".