Сразу две нефтебазы Росрезерва занялись после атаки БпЛА, — росСМИ (видео)

Губернатор Ростовской области несколько часов не комментировал попадание БпЛА по комбинату, который отпускает нефтепродукты российской армии.

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В Ростовской области неизвестные БпЛА атаковали сразу еще одну нефтебазу Росрезерва, из-за чего произошел пожар. Через 5 часов после попадания губернатор области Василий Голубев был вынужден обнародовать этот факт.

"В Каменском районе в результате атаки БпЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует", — написал он.

Российское издание ASTRA выяснило, что беспилотники атаковали комбинат Росрезерва "Атлас".

Впервые об атаке беспилотников на область Голубев сообщил еще утром — по его данным, налет БпЛА произошел около 3 часов ночи. После этого вспыхнуло нефтехранилище "Атлас", однако Голубев рассказал о пожаре только в 8:40 утра.

Справка: комбинат "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов. Также комбинат отпускает нефтепродукты российской армии. В августе 2020 года на базе комбината проводились совместные учения Минобороны и Росрезерва.

Напомним, что ударные дроны ГУР Минобороны Украины в ночь на 18 августа атаковали нефтебазу Росрезерва в Ростовской области России. Из-за этого загорелось 10 цистерн нефтебазы "Кавказ" с топливом, а пожар не могли потушить несколько дней.