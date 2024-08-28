Теперь горят две нефтебазы: дроны ГУР и ССО поразили НПЗ под Ростовом, — источники Фокуса

НПЗ возле города Каменск-Шахтинский загорелся в ночь на 28 августа. Местные жители сообщили о нескольких взрывах.

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В Ростовской области горит еще один НПЗ. На этот раз загорелась нефтебаза ФГКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов РФ возле города Каменск-Шахтинский. Это была совместная операция с ССО ВС Украины. НПЗ атаковали с помощью ударных БПЛА украинского производства. Об этом сообщили источники Фокуса в спецслужбах.

НПЗ ФГКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов РФ в Каменск-Шахтинском является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.

ФГКУ "Комбинат "Атлас" горит Фото: Соцсети

Как сообщают очевидцы, в настоящее время продолжается пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты операции пока уточняются.

Что такое "Комбинат Атлас"

ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ. Как отмечается в росСМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020". В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

ФГКУ "Комбинат "Атлас" горит

Взрывы, как сообщали местные СМИ, прогремели около трех часов ночи. Сначала губернатор области Василий Голубев заявил, что все дроны были сбиты и жертв и повреждений нет. Но когда пламя поднялось над нефтебазой, он был вынужден признать, что попадание было. Что сейчас происходит на нефтебазе — неизвестно. Местные жители постят фото черного дыма.

Напомним, тем временем в городе Пролетарск уже десятые сутки пылает НПЗ. Власти перестали сообщать подробности и сколько целых цистерн осталось. Сейчас доступны только фото со спутников.