"Красиво горит": дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ (видео)

По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, российское ПВО якобы сбило 30 украинских дронов, а "последствия на земле" вызваны падением обломков.

В ночь с 28 на 29 ноября дроны атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ, из-за чего на ее территории возник большой пожар. Об этом сообщило российское издание Astra.

"Прямо сейчас большой пожар на нефтебазе "Атлас" под ростовским Каменском виден автомобилистам на трассе М-4", — говорится в сообщении.

На одном из обнародованных видео мужской голос за кадром утверждает, что нефтебазу атаковали недавно.

"Ее наверняка только что лупанули. Хорошо горит", — говорит мужчина.

Журналисты напомнили, что эту нефтебазу Вооруженные силы Украины уже атаковали в августе 2024 года.

В то же время временно исполняющий обязанности губернатора ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников.

"Сейчас на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА", — написал Слюсар.

По его словам падения обломков дронов вызвали "последствия на земле", однако информации о пожаре на нефтебазе он никак не прокомментировал.

Напомним, 13 ноября дроны ВСУ попали по нефтебазе в Пензе.

В ночь с 11 на 12 ноября ВСУ поразили российский склад горюче-смазочных материалов в Белгородской области.