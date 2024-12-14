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Масовий наліт БПЛА: росЗМІ заявили про атаку на нафтобазу в Орловській області РФ (відео)

Орел нафтобаза БПЛА
Фото: Скриншот | БПЛА атакували нафтобазу в російському місті Орел

За даними російських каналів, у місті було уражено нафтопаливний об'єкт. Місцеві жителі повідомили про густий чорний дим, який стоїть на місці влучання.

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У російському місті Орел у ніч на 14 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляє російське медіа Baza.

За даними росЗМІ, нібито українські безпілотні літальні апарати (БПЛА) атакували місцеву нафтобазу.

Орел нафтобаза карта Fullscreen
БПЛА атакували нафтобазу в місті Орел
Фото: Google Maps

Місцеві жителі повідомили в соцмережах, що на місці влучання стоїть густий дим.

"Над Орлом було голосно! Місцеві жителі повідомляють про кілька вибухів у різних районах міста", — йдеться в одному з повідомлень.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков, а також мер Орла Юрій Парахін не коментували те, що трапилося. МНС у регіоні також не повідомляло про інцидент.

Нагадаємо, 11 грудня безпілотники атакували нафтобазу корпорації "Транснефть", яка розташована в російському місті Брянськ.

Нагадаємо також, що раніше в ніч на 29 листопада дрони атакували нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла велика пожежа.

Крім того, 13 листопада дрони ЗСУ влучили по нафтобазі в Пензі. А в ніч на 12 листопада ЗСУ вразили російський склад паливно-мастильних матеріалів у Бєлгородській області.