Масовий наліт БПЛА: росЗМІ заявили про атаку на нафтобазу в Орловській області РФ (відео)

За даними російських каналів, у місті було уражено нафтопаливний об'єкт. Місцеві жителі повідомили про густий чорний дим, який стоїть на місці влучання.

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У російському місті Орел у ніч на 14 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляє російське медіа Baza.

За даними росЗМІ, нібито українські безпілотні літальні апарати (БПЛА) атакували місцеву нафтобазу.

БПЛА атакували нафтобазу в місті Орел Фото: Google Maps

Місцеві жителі повідомили в соцмережах, що на місці влучання стоїть густий дим.

"Над Орлом було голосно! Місцеві жителі повідомляють про кілька вибухів у різних районах міста", — йдеться в одному з повідомлень.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков, а також мер Орла Юрій Парахін не коментували те, що трапилося. МНС у регіоні також не повідомляло про інцидент.

Нагадаємо, 11 грудня безпілотники атакували нафтобазу корпорації "Транснефть", яка розташована в російському місті Брянськ.

Нагадаємо також, що раніше в ніч на 29 листопада дрони атакували нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла велика пожежа.

Крім того, 13 листопада дрони ЗСУ влучили по нафтобазі в Пензі. А в ніч на 12 листопада ЗСУ вразили російський склад паливно-мастильних матеріалів у Бєлгородській області.