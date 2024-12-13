В Москве стремятся закрепить идею незаменимости России для Украины во всех смыслах. Украинцам, по словам экс-президента РФ Дмитрия Медведева, надо "усмирить гордыню инаковости".

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В России посоветовали Украине "усмирить гордыню и прекратить противопоставлять себя всему русскому", чтобы не исчезнуть с карты мира. Такие выводы сделал заместитель главы Совета безопасности, экс-президент РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала "Международная жизнь".

Политик считает важным для Москвы закрепить в общественном сознании идею незаменимости России для Украины ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах.

"От украинцев не требуется класть "ни душу, ни тiло" за свою свободу. Им следует усмирить гордыню "инаковости", отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства", — отметил Медведев.

Виновниками многих вооруженных конфликтов, в том числе в Украине, он считает не Россию, а коллективный Запад. В статье Медведев называет русских и украинцев одним народом, а попытки вбить клин между ними — преступными и несостоятельными.

В конце статьи Медведев делает вывод, что сегодня перед Украиной стоит выбор: "быть с Россией или исчезнуть с карты мира".

Напомним, Медведев ранее приобрел в Великобритании яхту. При этом чиновник часто называет эту страну "врагом" России и грозится ударить по ней ядерной бомбой.

Также Дмитрий Медведев 21 октября называл одну из главных задач России, которая заключается в ослаблении западных стран. Контрбалансом для США способны выступить ШОС, БРИКС и другие региональные организации.