У Москві прагнуть закріпити ідею незамінності Росії для України в усіх сенсах. Українцям, за словами експрезидента РФ Дмитра Медведєва, треба "втихомирити гординю інакшості".

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У Росії порадили Україні "втихомирити гординю і припинити протиставляти себе всьому російському", щоб не зникнути з карти світу. Такі висновки зробив заступник глави Ради безпеки, експрезидент РФ Дмитро Медведєв у статті для журналу "Международная жизнь".

Політик вважає важливим для Москви закріпити в суспільній свідомості ідею незамінності Росії для України ні в культурному, ні в мовному, ні в політичному планах.

"Від українців не потрібно класти "ні душу, ні тіло" за свою свободу. Їм слід втихомирити гординю "інакшості", відмовитися від протиставлення себе загальноросійському проекту і вигнати демонів політичного українства", — зазначив Медведєв.

Винуватцями багатьох збройних конфліктів, зокрема в Україні, він вважає не Росію, а колективний Захід. У статті Медведєв називає росіян і українців одним народом, а спроби вбити клин між ними — злочинними і неспроможними.

Наприкінці статті Медведєв робить висновок, що сьогодні перед Україною стоїть вибір: "бути з Росією або зникнути з карти світу".

Нагадаємо, Медведєв раніше придбав у Великій Британії яхту. При цьому чиновник часто називає цю країну "ворогом" Росії і погрожує вдарити по ній ядерною бомбою.

Також Дмитро Медведєв 21 жовтня називав одне з головних завдань Росії, яке полягає в ослабленні західних країн. Контрбалансом для США здатні виступити ШОС, БРІКС та інші регіональні організації.