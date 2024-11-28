Експрезидент РФ Медведєв купив собі яхту в Британії, яку погрожував розбомбити

Дмитро Медведєв придбав яхту за 4 млн доларів під назвою Hurry Up. Купили її для заступника голови Ради безпеки РФ через низку підставних компаній.

Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, вирішив поповнити свою колекцію яхтою з Великої Британії, попри те, що регулярно називає цю країну "ворогом" Росії і погрожує ядерною бомбою жителям Лондона. Про це пише The Insider.

Вартість судна, побудованого 2024 року на верфі Princess Yachts в англійському Плімуті, становить $4,3 млн (приблизно пів мільярда рублів за поточним курсом).

Нова яхта Дмитра Медведєва Фото: Скриншот

Згідно з митними даними, яхту під назвою Hurry Up ввезли в Росію кілька місяців тому. Посередником стала компанія "Марінпоінт", а одержувачем — Фонд підтримки національних морських програм, пов'язаний з однокурсником Медведєва Іллею Єлісєєвим. Останній є "гаманцем" третього президента РФ і управляє його активами, що було виявлено 2017 року.

Hurry Up як мінімум четверта яхта у флотилії Медведєва. У нього є 29-метрова яхта GV вартістю $5 млн. Судно було збудовано 2017 року на італійській верфі Monte Carlo Yachts.

Одна з яхт Медведєва Фото: Yacht Charter Fleet

Також у користуванні заступника голови Радбезу РФ перебуває 32-метрова яхта "Фотинія", названа на честь його дружини Світлани. На момент купівлі судно коштувало близько $11 млн. Крім того, Медведєв і його сім'я таємно користуються 74-метровою яхтою Universe ("Всесвіт") вартістю $100 млн. У територіальних водах Росії її зазвичай супроводжують кораблі Військово-морського флоту.

Дмитро Медведєв із сином Іллею на яхті Фото: ТАСС

Примітно, що нову яхту собі Дмитро Медведєв купив саме у Великій Британії. Хоча саме цю країну Європи він лає частіше за інших. Він називав її "вічним ворогом" Росії і заявляв, що потрібно скинути на Лондон бомбу.

"Острів під назвою Британія, найімовірніше, затоне в найближчі кілька років. Наші гіперзвукові ракети допоможуть, якщо знадобиться", — заявляв він у вересні 2024 року. Хоча лише за кілька місяців до цього Медведєв отримав з англійського Плімута свою нову яхту Hurry Up.

Примітно, але Фонд підтримки національних морських програм, який є одержувачем яхти, згідно зі звітністю, у 2023 році отримав пожертви на суму 2,3 млрд рублів, проте невідомо від кого.

У фонду відсутній сайт, а чи не єдина згадка про його діяльність у ЗМІ — це новина про гуманітарну допомогу "херсонській молоді": передання човнового мотора для рятувального катера, десятка каяків, рятувальних жилетів і відеопроєкторів для клубу юних моряків.

Нагадаємо, коли після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проти російських політиків почали запроваджувати санкції, ті почали спішно ховати своє майно, а особливо яхти, які практично ніколи не бували в російських територіальних водах. Так, яхту Володимира Путіна "Грейсфул" переганяли з Німеччини до Сочі через Північний Льодовитий океан.