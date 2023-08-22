Санкції в дії: яхту Путіна перегнали в Сочі через Північний Льодовитий океан (відео)

За інформацією команди Навального, на яхту президента РФ під час війни проти України витратили три мільярди рублів. На ній є килим за п'ять мільйонів і броньовані парасольки.

Related video

Команда розслідувачів російського політика Олексія Навального повідомила, що президент Російської Федерації Володимир Путін зміг врятувати від арешту в Німеччині свою 82-метрову яхту "Грейсфул" вартістю 100 мільйонів доларів США.

За інформацією розслідувачів, він провів на ній масштабний ремонт. Через санкції було проведено спеціальну евакуаційну операцію: судно відправили із Санкт-Петербурга до Сочі через Північний Льодовитий океан. Путін прекрасно розумів, що буде першим, чиє майно потрапить під санкції і буде заморожено через війну.

Повідомляється, що судно "Грейсфул" за місяць до початку війни в Україні відбуксирували до Калінінграду з верфі в Blohm + Voss у Гамбурзі, а звідти відправили далі, тимчасово змінивши назву на борту з "Грейсфул" на "Косатка". Після цього з неї вирішили зробити нову яхту для президента Росії, яка мала відповідати "зростаючим запитам господаря".

На яхті є морський басейн із захистом від риб, лежаки, сауна, "аквадискотека" (спеціальний танцпол, що перетворюється на басейн); яхтовий рояль і вертолітний майданчик. Як стверджують автори розслідування, на судні працюють співробітники ФСО РФ (федеральна служба охорони — ред.).

Тільки проєкт супер'яхти обійшовся в $32 млн. Проєктуванням займалося Центральне конструкторське бюро морської техніки "Рубін", яке також розробляло стратегічні підводні човни-носії ядерних ракет.

Яхти Путіна

Загалом великих морських яхт у Путіна три. Найпершу яхту, під назвою Олімпія, йому подарував 2002 року олігарх Роман Абрамович.

Яхта "Олімпія" Фото: navalny.com

Друга яхта Путіна, це якраз "Грейсфул" (означає "Витончена"). Її почали будувати 2006 року на заводі "Севмаш" у російському Сєвєродвінську. Щоправда, побудували її там не всю, а тільки частину корпусу. А потім її відправили добудовувати в Німеччину — там же спустили на воду 2014 року.

Яхта "Грейсфул" Фото: navalny.com

Третю, найрозкішнішу свою яхту, Шехерезаду, Володимиру Путіну побудували 2020 року. І це, звісно, зовсім інший рівень. 140-метрова Шехзерезада вартістю 700 мільйонів доларів без оздоблення стала однією з найбільших і найрозкішніших яхт у світі.

Яхта "Шехерезада" Фото: navalny.com

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін і Путін спробують виправити своє становище на саміті БРІКС. Обидва лідери використають зустріч для зміцнення своїх міжнародних позицій, проте неясно, чи допоможе це пом'якшити вплив США.

Раніше, 19 серпня, повідомлялося, що Путіна не буде на Генасамблеї ООН у складі делегації від РФ. У Кремлі повідомили, що Путін доручив очолити делегацію главі МЗС РФ Сергію Лаврову.