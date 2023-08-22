Санкции в действии: яхту Путина перегнали в Сочи через Северный Ледовитый океан (видео)

По информации команды Навального, на яхту президента РФ во время войны против Украины потратили три миллиарда рублей. На ней есть ковер за пять миллионов и бронированные зонтики.

Related video

Команда расследователей российского политика Алексея Навального сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин смог спасти от ареста в Германии свою 82-метровую яхту "Грейсфул" стоимостью 100 миллионов долларов США.

По информации расследователей, он провел на ней масштабный ремонт. Из-за санкций была проведена специальная эвакуационная операция: судно отправили из Санкт-Петербурга в Сочи через Северный Ледовитый океан. Путин прекрасно понимал, что будет первым, чье имущество попадет под санкции и будет заморожено из-за войны.

Сообщается, что судно "Грейсфул" за месяц до начала войны в Украине отбуксировали в Калининград с верфи в Blohm + Voss в Гамбурге, а оттуда отправили дальше, временно сменив название на борту с "Грейсфул" на "Косатка". После этого из нее решили сделать новую яхту для президента России, которая должна была соответствовать "растущим запросам хозяина".

На яхте есть морской бассейн с защитой от рыб, лежаки, сауна, "аквадискотеку" (специальный танцпол, превращающийся в бассейн); яхтенный рояль и вертолетная площадка. Как утверждают авторы расследования, на судне работают сотрудники ФСО РФ (федеральная служба охраны — ред.).

Только проект суперъяхты обошелся в $32 млн. Проектированием занималось Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", которое также разрабатывало стратегические подлодки-носители ядерных ракет.

Яхты Путина

Всего больших морских яхт у Путина три. Самую первую яхту, под названием Олимпия, ему подарил в 2002 году олигарх Роман Абрамович.

Яхта "Олимпия" Фото: navalny.com

Вторая яхта Путина, это как раз "Грейсфул" (означает "Изящная"). Ее начали строить в 2006 году на заводе "Севмаш" в российском Северодвинске. Правда, построили ее там не всю, а только часть корпуса. А потом ее отправили достраивать в Германию — там же спустили на воду в 2014 году.

Яхта "Грейсфул" Фото: navalny.com

Третью, самую свою роскошную яхту, Шехерезаду, Владимиру Путину построили в 2020 году. И это, конечно, совершенно другой уровень. 140-метровая Шехзерезада стоимостью 700 миллионов долларов без отделки стала одной из самых больших и роскошных яхт в мире.

Яхта "Шехерезада" Фото: navalny.com

Напомним, 22 августа сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин и Путин попытаются исправить свое положение на саммите БРИКС. Оба лидера используют встречу для укрепления своих международных позиций, однако неясно, поможет ли это смягчить влияние США.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что Путина не будет на Генассамблее ООН в составе делегации от РФ. В Кремле сообщили, что Путин поручил возглавить делегацию главе МИД РФ Сергею Лаврову.