"Змінити статус": Сі і Путін спробують виправити своє становище на саміті БРІКС, — Bloomberg

На думку видання, обидва лідери використають зустріч для зміцнення своїх міжнародних позицій, проте незрозуміло, чи допоможе це пом'якшити вплив США.

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У межах щорічного саміту БРІКС у Йоганнесбурзі, ПАР, голова Китаю Сі Цзіньпін і російський лідер Володимир Путін сподіваються знайти розраду, стикаючись із власними внутрішніми й зовнішніми труднощами. Про це 22 серпня пише американське медіа Bloomberg.

Як зазначають журналісти, для Сі Цзіньпіна, який стикається зі сповільненням економіки, кризою на ринку нерухомості та напруженістю в торгівлі зі США, поточний саміт БРІКС дає можливість зміцнити свій політичний імідж і обговорити важливі питання з партнерами.

Ситуація у Володимира Путіна виглядає ще складнішою, оскільки він пропустить особисту присутність на зустрічі через побоювання міжнародного ордера на арешт, але виступить з віддаленою промовою.

Обидва лідери прагнуть використати цю зустріч з колегами з БРІКС — Бразилією, Індією та ПАР — для зміцнення своєї міжнародної позиції, об'єднання проти США і розширення торговельних можливостей.

Основним кроком у цьому напрямку стане розширення групи. Хоча консенсусу вже досягнуто, залишаються питання про те, як і коли нові члени, як-от Індія, можуть долучитися до неї, враховуючи побоювання деяких країн, що БРІКС може перетворитися на блок на користь Китаю. Інтерес до приєднання виявили навіть такі країни, як Саудівська Аравія та Індонезія.

Саміт також приділятиме увагу розширенню торгівлі національними валютами, щоб зменшити залежність від долара, а також посиленню ролі Нового банку розвитку БРІКС.

Проте є перешкоди: група БРІКС досі мала обмежений вплив на світову політичну арену, а її члени продовжують займати другорядні позиції в міжнародних інститутах.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін прагнуть змінити цей статус, і той факт, що безліч країн висловили інтерес до приєднання до групи, є символічним кроком у цьому напрямку, зазначає видання.

Залишаються питання про те, які конкретні результати може дати більш різноманітний склад БРІКС, і чи зможе збільшення кількості країн у групі допомогти пом'якшити вплив США на світовій арені, додають журналісти.

Нагадаємо, 21 серпня ЗМІ писали про те, що неявка Путіна на саміт БРІКС вказує на обмеженість його подорожей та ізоляцію Росії

Раніше, 19 серпня, повідомлялося, що Путіна не буде на Генасамблеї ООН у складі делегації від РФ. У Кремлі повідомили, що Путін доручив очолити делегацію главі МЗС РФ Сергію Лаврову.